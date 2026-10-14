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Área Metropolitana

El POS+ de la Diputación de A Coruña se sitúa en los 178 millones tras una aportación adicional de 25

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
14/10/2026 20:19
Un momento del Pleno de la Diputación de A Coruña
Un momento del Pleno de la Diputación de A Coruña
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Unanimidad en la Diputación de A Coruña. El Plan Único (POS+) alcanza los 178 millones de euros en 2026 tras la aprobación, en sesión extraordinaria, de una aportación adicional de 25. Este complemento se suma a los 153 millones consignados este año y se distribuirán siguiendo “criterios obxectivos” entre los 93 municipios del territorio, que con esta nueva ampliación verán reforzada su capacidad “para atender as necesidades da veciñanza, executar obras e afrontar os gastos derivados da prestación dos servizos”, resumen desde la entidad que encabeza González Formoso. 

Con este acuerdo, el POS+2026 supera en 40 millones de euros los 138 del Plan Único en 2025. Un incremento de casi el 29% que implica una ampliación de recursos para todos los ayuntamientos de A Coruña. 

En este sentido, para la institución, la dimensión económica alcanzada refleja la transformación su supuso la creación del Plan Único pues el “Plan de Obras e Servizos (POS) contaba tradicionalmente cunha achega de 25 millóns de euros” y los 178 millones de este año “multiplican por máis de sete aquela dotación e sitúan o financiamento municipal nunha escala moi superior”, detallan desde la Diputación de A Coruña.

Es más, como muestra del alcance de esta iniciativa, esta última aportación de 25 millones “equivale por si soa á dotación anual coa que contaba tradicionalmente o antigo POS”.

En cuanto al destino, son los concellos los que deciden a dónde va cada euro, según sus necesidades, lo que resulta especialmente relevante para aquellos con menor capacidad financiera, donde, en el momento de abordar determinadas actuaciones, resulta esencial este apoyo de la Diputación de A Coruña. 

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“A posibilidade de destinar os fondos a obras e gasto corrente permite responder a dúas necesidades fundamentais da administración local: mellorar as infraestruturas municipais e garantir o funcionamento dos servizos públicos”, indican los responsables provinciales insistiendo en la trascendencia del POS+. Una herramienta a disposición de los ayuntamientos “para planificar os seus investimentos e reforzar o financiamento da súa actividade ordinaria”, resumen desde la entidad presidida por Formoso. 

Los municipios del área de A Coruña y As Mariñas incorporan 5.733.118,88 euros y suman 41.977.287,81 euros durante 2026, mientras que los de Bergantiños y Costa da Morte añaden 4.332.624,25 euros para situarse ahora en los 30.650.221,23.

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