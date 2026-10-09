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Área Metropolitana

El Consorcio recibe seis ofertas para la nueva recogida de basuras

Acciona, la UTE entre FCC e Ingeser, Prezero, Copasa-Setec Building, Valoriza y Cogami figuran en la lista

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/10/2026 19:02
Un pleno anterior en el Consorcio As Mariñas
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El Consorcio As Mariñas aprobó este viernes por unanimidad la cuenta general del año 2025 y se ratificó la corrección de errores realizada durante la licitación del nuevo servicio de recogida y transporte de residuos, en la que se registraron seis ofertas

El pleno se celebró de forma telemática y el presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, informó de que una vez rematado el plazo de presentación de ofertas, que había sido ampliado dos días por la mencionada corrección de fallos, concurren al contrato las empresas Acciona, la UTE formada por FCC e Ingeser, Prezero, Copasa-Setec Building y Valoriza, más Cogami, que se prevé que se dirige solo al lote 2, reservado para centros especiales de empleo. 

La mesa de contratación del Consorcio se reunirá el próximo viernes para abrir los sobres de la documentación administrativa y de la oferta técnica. El foco de los alcaldes está puesto en que la nueva contratación permita incrementar sustancialmente la calidad del servicio y adaptar la prestación “ás necesidades reais da veciñanza dos oito municipios”, manifestó Santiso.

"O novo contrato debe adaptarse ás necesidades reais da veciñanza e incrementar sustancialmente a calidade"José Antonio Santiso

El nuevo servicio reforzará la recogida separada y el adjudicatario deberá efectuar medidas específicas para recuperar materiales y objetos que puedan tener una segunda vida útil, a través de los puntos limpios. 

El contrato se divide en dos lotes. El primero, de diez años de duración, abarca la contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos y la gestión de los puntos limpios. Y el segundo lote, de cinco años y reservado a centros especiales de empleo, es el de la recogida de residuos voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos. El presupuesto de licitación total para todos estos años alcanza los 155.811.547,90 euros

Por otra parte, el pasado ejercicio finalizó con un superávit de 2.757.941,51 euros, teniendo en cuenta que se computaron 6,5 millones de ingreso extraordinario por el acuerdo extrajudicial alcanzando con Albada.

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