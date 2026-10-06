Sendos accidentes en Arteixo y Cambre, sin heridos de gravedad, provocan retenciones durante la tarde

Agentes durante la recogida de los vehículos por la grúa en el Paseo dos Templarios (O Temple) CEDIDA

Dos colisiones en el polígono de Sabón (Arteixo) y el Paseo dos Templarios (Cambre) se saldaron este martes sin heridos de gravedad, aunque provocaron importantes retenciones.

El primer accidente (en la foto) tuvo lugar a las 16.00 en O Temple, a la altura del colegio Portofaro, y fue un choque frontal, mientras que el segundo fue en torno a las 18.30 horas en la zona de la avenida del Embalse y acabó con una farola derribada y un vehículo con importantes daños.