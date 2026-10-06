La Xunta insiste en "refuerzos" en los buses Ferrol-A Coruña pero admite que "no siempre" habrá "la oferta suficiente"

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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha insistido en la existencia de "refuerzos" en el transporte metropolitano, al ser cuestionado en concreto sobre los buses entre Ferrol y A Coruña. No obstante, ha admitido que "no siempre" habrá "la oferta suficiente para atender toda la demanda".

A preguntas de los periodistas, en un acto en el acuartelamiento de la Policía Nacional en Lonzas, ha instado en las frecuencias de mayor demanda a utilizar otras ante la imposibilidad, ha admitido, "de dar solución en horarios concretos".

Calvo, que ha asegurado que dará este miércoles explicaciones en el pleno del Parlamento gallego, ha asegurado que los problemas se dan "en algunas horas puntuales" ante un "exceso de demanda" que ha vinculado con la subida del precio del gasoil.

Respecto al mismo, ha admitido que "en todos los casos no va a poder ser absorbido", pero ha reiterado que "se intenta poner refuerzos" ante el incremento de un mayor número de usuarios.

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Para evitar quedarse sin plazas, ha emplazado a utilizar "frecuencias anteriores o posteriores". "Lo que está contratado se cumple, los servicios que hay se cumplen y se ponen refuerzos pero hay veces que esos refuerzos no son capaces", ha señalado para añadir que "se pondrán refuerzos siempre que se pueda, pero en algunos casos no siempre será posible".

Ya sobre A Coruña, ha apuntado a conversaciones con el consistorio sobre paradas en relación a las obras en la intermodal herculina, mientras que ha avanzado que en próximas semanas se procederá a la apertura de la estación de autobuses.