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Área Metropolitana

A Deputación da Coruña convoca unha nova xornada participativa en Mariñán no marco do proxecto Concello Dixital

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 13:15
Pazo de Mariñán
Archivo El Ideal Gallego
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O proxecto Concello Dixital, a iniciativa de administración electrónica e transformación dixital impulsada pola Deputación da Coruña para apoiar ás entidades locais da provincia, celebra o vindeiro xoves 8 de outubro unha nova edición da súa xornada técnica no Pazo de Mariñán.

Baixo o título “Encontro de representantes de administración electrónica, Concello Dixital”, a xornada concíbese como un espazo de traballo e posta en común entre os distintos e-responsables implicados no proceso de transformación dixital da administración local.

O encontro contará coa asistencia e participación de representantes institucionais e técnicos da Deputación Provincial da Coruña.

Nesta edición, a xornada centrarase en poñer en valor o papel do persoal das entidades locais da provincia que participan no proxecto e en traballar e mellorar competencias e aspectos como a xestión do cambio, a intelixencia emocional, a comunicación, a creatividade, o liderado ou a resolución de problemas, ferramentas clave para fortalecer a comunicación, e a cohesión dos equipos humanos nas administracións locais da provincia. O programa incluirá dinámicas de grupos, role-plays prácticos e un espazo de intercambio de experiencias entre os e-responsables asistentes.

A Deputación da Coruña incide no se compromiso coa modernización tecnolóxica e organizativa dos concellos, promovendo accións que contribúan a mellorar a eficiencia dos servizos públicos e o clima laboral no eido público local.

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