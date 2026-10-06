A Deputación da Coruña convoca unha nova xornada participativa en Mariñán no marco do proxecto Concello Dixital
O proxecto Concello Dixital, a iniciativa de administración electrónica e transformación dixital impulsada pola Deputación da Coruña para apoiar ás entidades locais da provincia, celebra o vindeiro xoves 8 de outubro unha nova edición da súa xornada técnica no Pazo de Mariñán.
Baixo o título “Encontro de representantes de administración electrónica, Concello Dixital”, a xornada concíbese como un espazo de traballo e posta en común entre os distintos e-responsables implicados no proceso de transformación dixital da administración local.
O encontro contará coa asistencia e participación de representantes institucionais e técnicos da Deputación Provincial da Coruña.
Nesta edición, a xornada centrarase en poñer en valor o papel do persoal das entidades locais da provincia que participan no proxecto e en traballar e mellorar competencias e aspectos como a xestión do cambio, a intelixencia emocional, a comunicación, a creatividade, o liderado ou a resolución de problemas, ferramentas clave para fortalecer a comunicación, e a cohesión dos equipos humanos nas administracións locais da provincia. O programa incluirá dinámicas de grupos, role-plays prácticos e un espazo de intercambio de experiencias entre os e-responsables asistentes.
A Deputación da Coruña incide no se compromiso coa modernización tecnolóxica e organizativa dos concellos, promovendo accións que contribúan a mellorar a eficiencia dos servizos públicos e o clima laboral no eido público local.