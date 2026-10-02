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Área Metropolitana

La Diputación de A Coruña pide que al menos el 50% del canon del agua revierta en los municipios

Redacción El Ideal Gallego
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02/10/2026 21:47
A sesión plenaria deste venres
Pleno de la Diputación de A Coruña
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La Diputación de A Coruña aprobó una moción de PSdeG-PSOE y BNG para reclamar a la Xunta un sistema público, regulado y transparente de distribución de los recursos procedentes del canon del agua y del canon de gestión de las depuradoras. 

La resolución insta a la institución autonómica a establecer un modelo de reparto basado en criterios técnicos y objetivos. En concreto, propone que como mínimo el 50% de la recaudación obtenida en cada ayuntamiento revierta en inversiones en el municipio; que un 30% se destine a un mecanismo de solidaridad territorial y se reserve como máximo un 20% para los costes de gestión y mantenimiento del sistema autonómico

La iniciativa salió adelante con los 17 votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños (AV), mientras que los 14 diputados y diputadas del Partido Popular votaron en contra.

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