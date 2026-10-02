La Diputación de A Coruña impulsa una nueva edición de MercaNaVila con ayudas para comprar en el comercio local

Valentín González Formoso, en la prresentación de MercaNaVila Cedida

La Diputación de A Coruña ha impulsado con cinco millones de euros el comercio local en los municipios más pequeños de la provincia -de menos de 20.000 habitantes- con la segunda edición de MercaNaVila.

Este programa permitirá a los ciudadanos mayores de edad acceder a descuentos de hasta 100 euros por persona para realizar compras en tiendas de proximidad adheridas a dicha campaña, con descuentos directos según el importe gastado.

El plazo de inscripción para los comercios será desde el próximo martes 6 hasta el día 20 de octubre. Desde esa fecha y hasta el 20 noviembre será cuando se puedan descargar los bonos y hacer compras.

Así lo ha manifestado, este viernes, el presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, durante la presentación de la misma. Lo ha hecho acompañado de su homólogo en la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, y de la diputada Avia Veira.

"No vamos a resolver la vida de los comercios gallegos pero sí queremos mandar un mensaje en forma de recursos económicos y plazos concretos, con estabilidad que les dote de previsibilidad", ha resumido González Formoso.

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Por su parte, Veira ha destacado que "el pequeño comercio es empleo, es actividad económica, vida en las calles y cohesión social". Ha sido tras coincidir con el presidente de la Diputación en que el objetivo de esta medida es "cambiar lo que parece un destino irrevocable que es que todos acabemos comprando en comercio electrónico".

En la misma línea, Seijas ha hecho hincapié en el "impacto" de esta iniciativa en el sector. "Tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la calidad de vida de los vecinos y sobre la riqueza económica en general de estos pueblos y del territorio", ha detallado.

Cifras

Todos ellos han tildado de "éxito" las cifras de la primera edición de MercaNaVila. Han recordado que movilizó 16 millones de euros, "en menos de mes y medio", con 293.000 operaciones, 1.080 comercios adheridos y un total de 193.000 bonos descargados.

No obstante, González Formoso ha recalcado el "efecto indeseado" de esta campaña en los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes por ser "zonas limítrofes". "Para evitar eso, vamos a proceder a acuerdos individuales con representantes de los comerciantes de esos ayuntamientos para hacer campañas específicas de apoyo", ha avanzado.