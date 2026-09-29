¿Tiene plaza en pilates, zumba, yoga o gimnasia? La apuesta por el ejercicio de Sada y Oleiros
Los interesados en asistir a las actividades deportivas que el Ayuntamiento de Sada organizará entre 2026 y 2027 en sus distintos centros sociales tienen hasta el día 12 de octubre para oficializar su inscripción, toda vez que ha salido la relación de admitidos en los cursos de Meirás, Veigue, Soñeiro, Carnoedo, Mondego, Osedo y Sada. Tanto para las clases de Pilates, Yoga y Zumba como para la modalidad de Huerto Urbano en Sada.
Así, desde la Concellería de Promoción Económica, Turismo y Participación Cidadá de Sada explican que la oferta para adultos de este año trata de “achegar a práctica de actividade física ás parroquias, promovendo ao mesmo tempo hábitos de vida saudables e espazos de participación e relación social” y, con esta intención, se diseñó una agenda que contempla Pilates, Yoga, Zumba y Huerto Urbano, esta última solo en Sada.
En cuanto a los trámites para completar la matrícula, puede hacerse a través de la Oficina Virtual Tributaria de Sada, en el apartado ‘Autoliquidar e pagar Taxas’, identificarse y seleccionar ‘Actividades Formativas’.
También Oleiros apuesta por actividades para promover hábitos saludables entre sus vecinos de más de 65 años y, aunque en los centros oleirenses las clases empezaron hace unos días, con un total de 774 alumnos en las distintas actividades de Gimnasia, Yoga y Relajación, así como en los talleres de Memoria, informa que “aquelas persoas interesadas en incorporarse aos grupos xa en funcionamento poden apuntarse desde o vindeiro xoves 1 ata o día 7 de outubro chamando polas tardes ao teléfono 981 610 000, de 16.00 a 19.00 horas”, o bien apuntarse a través de www.oleiros.org.
“O día 9 de outubro publicaranse as listaxes de adxudicación de praza e reserva”, indican los responsables municipales antes de aclarar que, en caso de que exista una demanda “significativa” en un centro o un núcleo concreto, no se descarta abrir nuevos turnos para atender todas las solicitudes de los vecinos de Oleiros. Tanto para Gimnasia (Perillo, Santa Cruz, Mera, Lorbé, Nós, Iñás, Dorneda, Montrove y Oleiros) como para Memoria (Perillo, Santa Cruz, Mera, Dexo, Nós, Iñás, Dorneda, Montrove y Oleiros) y Yoga y Relajación (Perillo, Santa Cruz, Mera, Dorneda, Nós y Oleiros). l