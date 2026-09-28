La revolución verde de As Mariñas Coruñesas: una estrategia común, 51 actuaciones y 5,29 millones

Los representantes de los 17 municipios integrados en As Mariñas Coruñesas, en el claustro del antiguo Convento de Santo Domingo Cedida

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas dio a conocer esta mañana 'Proxecta Paisaxe', una acción compartida por los 17 municipios para impulsar una intervención ambiental armonizada, cuyos detalles desvelaron en un acto en el Cine Alfonsetti de Betanzos.

“Queremos unha estratexia que supoña un impacto ambiental positivo e recoñecible nos 17 concellos, que camiñemos en conxunto pola biosfera”, resumió el presidente, José Antonio Santiso.

Este plan participativo “marca o inicio dunha nova etapa para o territorio” mediante la selección de una cartera común de proyectos “maduros e viables”, listos para recibir financiación pública y privada, subrayó Santiso.

La estrategia 'Proxecta Paisaxe' supone un compromiso para planificar e impulsar, de manera consensuada, intervenciones de mejora ambiental y paisajística en los espacios naturales de uso público de As Mariñas Coruñesas. Con esta iniciativa, se convierte en la primera Reserva de Biosfera de España en desarrollar este tipo de acciones, como explicaron sus responsables delante de los representantes de los distintos municipios, de tres comarcas diferentes: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada (A Coruña); Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza Cesuras y Paderne (Betanzos), y Sobrado dos Monxes (Terra de Melide).

Las propuestas integradas en el plan buscan armonizar dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, pretenden una mejora ambiental, con el objetivo de responder a las emisiones de CO2, potenciar la biodiversidad, proteger humedales, reducir las especies exóticas invasoras y mejorar el ciclo del agua. Y en segundo lugar, buscan el uso público responsable, habilitando espacios para el disfrute respetuoso de la naturaleza y fomentando el conocimiento de los ecosistemas.

La Reserva lanza Sabores da Biosfera, una actividad para conectar a productores y cocineros Más información

En total, se han seleccionado 51 proyectos, de los cuales 21 han sido catalogados como prioritarios para poder iniciar su tramitación. El conjunto de estas actuaciones beneficiará a un ámbito potencial de aproximadamente 285 hectáreas y supondría una inversión total estimada de 5,29 millones de euros, excluyendo el IVA.

Dentro de esta amplia cartera, 39 proyectos incluirán acciones de renaturalización con especies autóctonas, mientras que 38 cuentan con acciones directamente enfocadas a la restauración ecológica.

Además, en 35 proyectos se prevé la creación y mejora de sendas y movilidad peatonal, en 25 se contemplan actuaciones vinculadas a la adaptación climática y el ciclo del agua, y en 23 hay intervenciones específicas en ámbitos fluviales y de ribera.

“Estamos investindo no futuro das próximas xeracións e estamos demostrando o que podemos construír entre todos”, expresó el gestor de la Reserva, Diego López.

El propósito de esta cartera común es transformar ideas en proyectos bien definidos, que hagan Mariñas Coruñesas un territorio sumamente atractivo y preparado para la captación de recursos.

López apuntó que disponer de este trabajo previo otorgará una ventaja competitiva a la reserva a la hora de concurrir a futuras convocatorias de subvenciones de carácter autonómico, estatal y europeo.

De forma paralela, el plan está diseñado para atraer la inversión del sector privado mediante mecanismos como la compensación de la huella de carbono y el fomento de la biodiversidad por parte de las empresas.

Por su lado, el arquitecto paisajista, Camilo Blanco Pampín, que llevó a cabo el trabajo técnico, explicó que se hicieron reuniones en todos los ayuntamientos y se realizaron visitas de campo a cada uno de los espacios por lo que las proyectos son realistas a nivel técnico, económico y de gestión municipal.

La Reserva de Biosfera organiza un 'CSI' sobre especies invasoras y una visita a Sargadelos para escolares Más información

Para alcanzar estas metas, los próximos pasos de 'Proxecta Paisaxe' contemplan la validación de la estrategia con los órganos de la Reserva, como las Mesas Sectoriales, el Comité Científico y el Consejo de Participación, junto con la solicitud de las autorizaciones sectoriales correspondientes y la elaboración de un porfolio detallado para presentar al tejido empresarial.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, cerró el acto agradeciendo la apuesta de la Reserva por una iniciativa que abarca todo el territorio. “Son actuacións moi importantes e poñeremos todo o que está na nosa man para levalas a cabo”, afirmó.