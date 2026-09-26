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Área Metropolitana

Las romerías de ‘verano’ tocan a su fin con San Cosme de Maianca y los Milagros de Bandoxa

Bergondo celebra este domingo la V Romería do Mosteiro, que este año conmemora el 900 aniversario de la instalación

Noelia Díaz
Noelia Díaz
26/09/2026 22:30
Procesión en la romería de San Cosme
Procesión en la romería de San Cosme
JAVIER ALBORÉS
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Con el otoño ya iniciado, las comarcas de A Coruña y Betanzos dicen adiós este fin de semana a las romerías estivales. Si este sábado en Maianca (Oleiros) hubo fastos para honrar a San Cosme, mañana domingo Bandoxa (Oza Cesuras) vivirá el día grande de sus Milagros y Bergondo se reunirá en San Salvador con la quinta edición de la Romaría do Mosteiro –que este 2026 también sirve para conmemorar el 900 aniversario del cenobio–. 

La jornada en Maianca comenzó con la tradicional misa y procesión, amenizada por el grupo de gaitas de A Marola, mientras que después Os Parrafeiros actuaron en la sesión vermú. Los comensales aprovecharon para degustar las mil y una viandas que desplazaron hasta el parque local y durante la sobremesa hubo sorteos y juegos para los más pequeños, además de la XVII edición del campeonato de tute. La verbena con Grupo Atenas puso el colofón a un día de confraternización en el que no faltaron representantes de la corporación oleirense. 

Procesión en la romería de San Cosme
Ambiente en la romería de San Cosme
JAVIER ALBORÉS

En Bandoxa la fiesta también dio inicio este sábado, pero mañana será el día grande, con la previsión de una afluencia multitudinaria a pesar de la poco halagüeña predicción meteorológica. Habrá misas cada hora desde las 09.00 y sesión vermú con Salsarena, mientras que Los Satélites y el sorteo de 500 euros cerrarán los festejos. 

La Romaría do Mosteiro de San Salvador incluirá una misa a las 13.00 horas con posterior sesión vermú, comida popular a base de callos, las actuaciones de Mar Rodríguez y de Yolema Fernández Trío durante la tarde y una fiesta infantil. Además, la Romaría dos Remedios de Sarandós (Abegondo) tendrá también mañana (13.00 horas) un protagonista especial: el arzobispo emérito Julián Barrio

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