La Diputación apoya el salto al formato digital de la radio del Centro Betanzos de Buenos Aires

Formoso, con presidentes de centros de emigrantes en Argentina CEDIDA

La Diputación dedicará 12.623,38 euros para transformar la emisora del emblemático Centro Betanzos de Buenos Aires –decano de la diáspora gallega en Argentina– y permitir su salto al digital con un estudio multimedia profesional.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, que se encuentra de visita en el país sudamericano, firmó un convenio de colaboración con Beatriz Lagoa, presidenta del centro, fundado en 1905 y uno de los más antiguos del mundo. Con esta medida, Radio Enxebre se modernizará y se convertirá “nunha nova xanela de comunicación permanente entre Galicia e a diáspora galega en Arxentina”.

Las nuevas instalaciones, detalla la Diputación, estarán preparadas para producir radio, podcast, vídeo y emisiones en streaming con alcance internacional. “Durante décadas, a radio permitiu que milleiros de galegos e galegas que vivían a miles de quilómetros mantivesen un fío coa súa terra. Agora queremos aproveitar as novas tecnoloxías para que esa conexión sexa máis directa", dijo Formoso.

Encuentro con centros gallegos

Durante su visita al Centro Betanzos, Valentín González Formoso asistió también a la representación de la obra de teatro 'Las dos en punto', inspirada en la vida real de las hermanas Maruxa y Coralia Fandiño, conocidas popularmente como As Marías, dos figuras emblemáticas de la memoria social de Santiago de Compostela que cuentan con un monumento en la Alameda.

Al acto asistieron representantes de la mayoría de los centros de la diáspora vinculados a la provincia de A Coruña en Buenos Aires y su entorno: Betanzos, Corcubión, Outes, Arzúa-Melide, Ordes, Porto do Son, Oleiros y Fisterra, entre otros.