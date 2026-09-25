El Consorcio As Mariñas blindará sus ocho puntos limpios con un nuevo sistema de alarmas

Un usuario deposita residuos en el punto limpio de Cambre ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Consorcio As Mariñas pondrá en marcha un avanzado sistema de seguridad, con alarmas de detección de intrusión y comunicaciones 5G en su red de puntos limpios. Esta actuación, incluida en el plan de mejoras en la gestión de residuos, tiene como objetivo principal reforzar la seguridad en los recintos, permitiendo la supervisión remota de las instalaciones.

Con la medida, el Consorcio quiere "reducir drásticamente" el vandalismo y los hurtos de residuos que se producen en los puntos limpios. En este sentido, este sistema complementa la instalación de cámaras de videovigilancia que se llevó a cabo el año pasado en los recintos.

El equipamiento, que se encuentra en fase de licitación pública cuenta con un presupuesto máximo de 35.904,11 euros, incluye la instalación de centrales de alarma de grado 2 homologadas en los ocho puntos limpios del Consorcio, ubicados en los municipios de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

Hace 25 años | A Coruña inaugura su primer punto limpio Más información