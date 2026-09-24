Imagen del plan enogastronómico de la Reserva de Biosfera CEDIDA

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas pone en marcha Sabores da Biosfera, una iniciativa dirigida a los restaurantes y alojamientos certificados de la Reserva que busca "estrechar la relación entre los profesionales de la hostelería y los productores del territorio", indica. El objetivo es acercar los productos locales a los establecimientos y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de colaboración.

"El programa parte de una idea sencilla: acercar a quienes producen, quienes cocinan y quienes consumen. Para ello, los profesionales de la hostelería tendrán la oportunidad de conocer directamente los productos, las explotaciones y a las personas que están detrás de ellos, además del patrimonio y la cultura gastronómica de la Reserva. Esta conexión pretende favorecer las cadenas cortas de comercialización y facilitar la incorporación de nuevos productos a las cartas de los establecimientos", destaca la entidad.

Sabores da Biosfera combina este acercamiento al territorio con una programación formativa que permitirá a los participantes conocer nuevas técnicas y posibilidades gastronómicas, al tiempo que establecen contactos con otros profesionales.

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