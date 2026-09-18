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Área Metropolitana

La Reserva de Biosfera organiza un 'CSI' sobre especies invasoras y una visita a Sargadelos para escolares

La entidad presentó su programación educativa para el presente curso

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
18/09/2026 14:27
La presentación de las actividades 'Educando na Biosfera'
La presentación de las actividades 'Educando na Biosfera'
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La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentó este viernes sus propuestas para el programa 'Educando na Biosfera' durante este curso académico, una iniciativa que cumple su undécima edición y que busca fomentar la preservación ambiental, la cultura, la igualdad y, en general, la puesta en valor del territorio entre la comunidad escolar de los 17 ayuntamientos.

En un acto celebrado en el Centro de Interpretación do Mandeo, en Chelo (Coirós), la Reserva ha reunido a Concellos, colegios, institutos e instituciones públicas para lanzar “unha iniciativa que é sen dúbida das máis importantes polo traballo de concienciación que implica para os rapaces sobre o seu territorio máis próximo”, resumió el presidente, José Antonio Santiso. Estuvo acompañado de Santiago Freire, jefe territorial de la Consellería de Educación, María Pilar Arias, directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Diego López, gestor de la Reserva, y Francisco Quintela, alcalde de Coirós.

En el ámbito de la alimentación y la naturaleza, el programa estrena el taller 'O calendario agrícola' y una experiencia culinaria con productos de temporada bautizada como 'Da horta á mesa: sabores da Biosfera', mientras que también está prevista la actividad 'Cosendo historias no ceo nocturno' -creación de constelaciones-, observaciones solares guiadas y la visita a una estación meteorológica.

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático cobran un especial protagonismo a través de dinámicas innovadoras. El alumnado podrá investigar las especies exóticas invasoras como verdaderos detectives en el juego 'CSI Biosfera', así como fabricar compost y comprobar la calidad del aire en la estación de San Caetano.

Además, la Reserva destaca sus nuevas colaboraciones para realizar un taller creativo de balconadas con la Fundación CIEC, la visita a la fábrica de O Castro en 'Sargadelos e o patrimonio de Sada' y el 'Roteiro literario polas Mariñas Coruñesas'.

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