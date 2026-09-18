Formoso advierte desde Mariñán de la situación “ao límite” de muchos ayuntamientos gallegos

Formoso, a la derecha, durante su intervención en Mariñán Iago Lopez

Mariñán acoge este viernes el encuentro IDEAGOV-LOCAL 2026. Un acto que reúne a expertos, alcaldes y representantes de la Xuna, la Diputación de A Coruña y la Fegamp, y donde el presidente provincial, Valentín González Formoso, advirtió de que muchos ayuntamientos están en una situación económica “ao límite” por la insuficiencia de los recursos que reciben y la asunción continuada de nuevas competencias, y reclamó "diálogo e consenso" para abordar la reforma del sistema actual y la nueva Lei de Administración Local de Galicia.

Formoso intervino en la inauguración, acompañado por el director de IDEAGOV, Santiago Lago Peñas, y durante todo el día se sucederán las disertaciones de expertos y responsables institucionales, como el conselleiro Miguel Corgos; Francisco Caamaño, Xoaquín Fernández Leiceaga, el exrector de la Universidade de Santiago de Compostela Antonio López, y Eva Nieto, de la Universidade de Castilla-La Mancha.

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Formoso defendió que una norma estructurante para el municipalismo gallego debe partir “como mínimo dunha reflexión conxunta” e, idealmente, de un amplio acuerdo político e institucional: “A continuidade dunha lei depende do grao de consenso co que nace”, indicó el dirigente provincial, que consideró necesario incorporar una visión sobre las distintas realidades de los 313 municipios de Galicia.

En este sentido, recordó que las necesidades de los ayuntamientos urbanos y metropolitanos no son las mismas que las de los rurales, ni tampoco son iguales las realidades del interior y de la costa: “Falamos de realidades administrativas, económicas e demográficas moi distintas, pero coa mesma aspiración: ofrecer unha calidade de vida óptima e garantir un futuro o máis claro posible para a cidadanía”, añadió Formoso.

Así, criticó que las diputaciones y los ayuntamientos no participaran desde el inicio en la elaboración del borrador de la nueva Lei de Administración Local de Galicia. Aun así, aseguró que la Diputación de A Coruña mantiene una posición constructiva y ofreció a la Xunta “negociación, intercambio de pareceres e a posibilidade de poñer sobre a mesa as cuestións da lei que nos preocupan”.

“O que queremos -continuó- é un modelo de financiamento realista, sostible e respectuoso coa autonomía das institucións que teñen que facer fronte, exercicio tras exercicio, á prestación dos servizos públicos” y confirmó el inició de un diálogo con la Consellería de Presidencia, de momento sin avances concretos.

El presidente puso como ejemplo de la insuficiente financiación autonómica la evolución del Plan Único de la Diputación de A Coruña y explicó que, cuando él llego, hace casi doce años, este instrumento estaba dotado con 24,5 millones de euros, mientras que en 2026 superará los 170 millones destinados a los 93 ayuntamientos de A Coruña.

“É moi preocupante que a achega directa da Deputación da Coruña aos 93 concellos da provincia supere en máis de 30 millóns de euros os fondos que a Xunta de Galicia destina, a través do seu instrumento de cooperación local, aos 313 concellos galegos”, advertiu Formoso.

En este sentido, también contrapuso este crecimiento del Plan Único con el "estancamento do Fondo Galego de Cooperación Local" que, según indicó, permanece “practicamente conxelado desde hai moitos anos”, lo que supone una evidencia más de la necesidad de reforzar "a participación dos municipios nos ingresos autonómicos e de abordar a nova lei desde a realidade financeira dos concellos", apuntan desde la Diputación de A Coruña.

Por otra parte, el también alcalde de As Pontes alertó de que los municipios asumen cada vez más competencias "derivadas de decisións autonómicas e estatais sen recibir os recursos necesarios para exercelas" e insistió en que “non se poden seguir trasladando obrigas aos concellos sen unha memoria económica paralela porque iso leva a que moitas administracións locais estean xa nunha situación financeira ao límite”, apostilló Formoso.

Formoso reclamó que el debate sobre la financiación autonómica que se está produciendo en el ámbito estatal incorpore también una reflexión específica sobre los recursos que Galicia destina a sus ayuntamientos porque “é necesario mellorar o financiamento local desde o Estado, pero tamén abordar de maneira urxente un novo modelo desde o ámbito autonómico”, sostuvo Valentín González Formoso.

El presidente terminó apelando al “sentidiño” y a la voluntad de acuerdo para construir “un modelo o máis xusto e sostible posible para o futuro” que además dé respuesta a las necesidades de las 313 realidades municipales existentes en Galicia.