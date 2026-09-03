Espazos Sonoros se abre este sábado en Arteixo antes de visitar Betanzos, Vilasantar y Oza Cesuras
Los suizos Le Miroir de Musique abrirán este sábado en San Tomé de Momteagudo, en Arteixo, Espazos Sonoros 2026, una iniciativa que nació en 2008 con la idea de "unir música e patrimonio histórico", que este año incluirá siete conciertos de la mano del Área de Patrimonio de la Diputación d A Coruña. Antes del recital, como en todas las actuaciones del ciclo, se realizará una visita guiada a la iglesia de San Tomé.
Para el titular de Patrimonio, Espazos Sonoros es “un festival que xa se asentou no noso país e unha cita onde se pon en valor, sobre todo, a observación e a escoita do noso patrimonio desde o punto de vista da música”, expuso Xosé Penas. “Da música en maiúscula”, añadió, “e sempre procurando levar ao resto da provincia outro tipo de observación do que é o noso patrimonio e outro tipo de escoita diferente da que temos habitualmente”.
“Espazos Sonoros -continuó- é moito máis ca un ciclo de concertos: é unha invitación a mirar o noso patrimonio con outros ollos” y “o obxectivo fundamental é descentralizar a oferta cultural e poñer en valor a riqueza arquitectónica, histórica e natural da provincia da Coruña a través da música”, apostilló Penas.
El diputado animó o los aficionados a la música, “veciñanza e visitantes, a gozar dunha experiencia artística de primeiro nivel e, ao mesmo tempo, coñecer e valorar a historia dos espazos que nos definen como pobo”, e incidió en que "a proxección internacional coa cita en Viena consolida a capacidade da nosa cultura para traspasar fronteiras e dialogar con outros escenarios europeos”.
Miriam Trevisan, soprano; Jacob Lawrence, tenor, viola de arco medieval; y Baptiste Romain, viola de arco medieval, gaitas y dirección, componen la formación que presentará Le Miroir de Musique el sábado en Monteagudo.
La agrupación, especializada en la música de transición entre la Edad Media y del Renacimiento, pertenece a una nueva generación de intérpretes de música antigua nacida alrededor de la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis.
Espazos Sonoros continuará el 12 de septiembre en el Alfonsetti de Betanzos con Das Kolorit; el día 19 de setembro, en el santuario de Nosa Señora da Laxe de Vilasantar, con Reïna Lupa; el 26 en A Pobra y el 27 en Malpica. El día 3 de octubre, concierto de Grupo 1500 en San Nicolao de Cis, en Oza Cesuras.
El ciclo concluirá el 8 de octubre en la de Austria con la tercera edición del Serán Galego en Viena ('Galicische Nacht in Wien'), resultado de la cooperación entre Espazos Sonoros y Sargfabrik para "difundir a creación musical galega nun contexto internacional", explican desde la Diputación de A Coruña.