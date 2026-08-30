Sada actúa en la escollera y las escaleras de O Curruncho

Las obras comenzaron esta semana en el extremo verde de O Curruncho Cedida

El Ayuntamiento de Sada inició esta semana la reparación de la escollera y las escaleras de O Curruncho, una actuación necesaria tras el deterioro causado por la acción del mar y que consistirá en "o retirado das escaleiras, o reforzo da escollera e a reposición de terra para recuperar a zona axardinada", indican desde el Gobierno de Benito Portela.

Los responsables municipales explican que los temporales costeros del último invierno, unido a la acción continuada de las mareas, erosionaron los cimientos de la estructura retirando progresivamente o soporte de area e deixando parte da zona sen o apoio necesario", aclaran desde Sada.

En este sentido, esta intervención, en un espacio especialmente expuesto al mar, es necesaria para "actuar sobre a base da estrutura e mellorar a súa estabilidade", y para "recuperar o espazo e reforzar a súa seguridade", apostilla el Ayuntamiento de Sada.