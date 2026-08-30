Oleiros, ante las últimas obras para circunvalar toda la ría: "Respecten as zonas delimitadas para non retrasar máis os traballos"

Las obras terminarán en el mes de septiembre Cedida

A la espera de solo unos detalles y de completar el acondicionamiento de áreas verdes, las obras del nuevo tramo del Paseo da Ría do Burgo entre Oleiros e Cambre entran en sus últimas semanas y, una vez acabada la intervención en el entorno de O Paraíso, se podrá "circunvalar toda a ría polos municipios de Oleiros, Cambre e Culleredo ata A Coruña".

“Todo o mundo sabe que houbo unha guerra total por parte do Concello de Oleiros para lograr que esta obra fose unha realidade", indica el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, quien recuerda que "despois das obras do dragado deixaran sen facer estes dous tramos" que ahora, "mediante a nosa xestión xa é un feito" y "ademais está quedando marabillosamente ben”, comentó Seoane.

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En cualquier caso, teniendo en cuenta que la intención es terminar en septiembre con las obras de O Paraíso, el Ayuntamiento de Oleiros hacen un "chamamento á cidadanía" para que "respecten as zonas delimitadas para non retrasar os traballos de xardinería".