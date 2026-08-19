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Área Metropolitana

El dilema más complicado para disfrutar este sábado en la comarca: Viós, Guísamo o Boedo

Las tres localidades coinciden en fecha y organización de alternativas gastronómicas y musicales diversas

Fran Moar
Fran Moar
19/08/2026 21:01
Comisión de Viós
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Todo entrenador de fútbol diría que ‘bendito dilema’ la obligación de elegir entre muy buenos jugadores cuales son los designados a salir de partida al césped. Pero sea agradable o no, ponerse en la tesitura de que tan solo se puede optar por una opción se torna complicado. Y a esto se enfrentan los aficionados a la buena música y mejor comida porque la providencia ha decidido que este sábado, día 22, coincidan en el tiempo (casi en el espacio) tres alternativas de ocio. Una en la parroquia bergondesa de Guísamo; otra en el vecino Abegondo, concretamente, en Viós, y la tercera, en el núcleo de Boedo, en el municipio de Culleredo. 

Respecto a la primera, destacar que se celebra la vigésimo quinta edición del Guísamo Folk, en la que se rendirá un sentido homenaje a los precursores de este certamen instaurado a finales de la década de los setenta del siglo pasado. La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y la responsable de Cultura, Patricia Vázquez, realizaron ayer las presentaciones de un evento que contará con las actuaciones de Treixadura, Agrupación de música tradicional de Bergondo máis Amig@s, Luar na Lubre, Radio Cos, Alana y The Rapants. “Celebramos os 25 anos, ou máis, sumando os anteriores celebrados nos oitenta impulsados por un grupo de veciños de Guísamo na época na que comezaron a coller pulo os festivais en Galicia. Queremos facerlles unha homenaxe, contando a súa historia e retomando as pegatinas e os escudos que usaron no seu momento”, dijo la regidora.

Presentación del Guísamo Folk
Presentación del Guísamo Folk
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Por su parte, Vázquez recordó que se dispone de un amplio espacio para estacionamiento, al tiempo que agradeció la colaboración de los vecinos, asociaciones y de la comisión de fiestas. El programa de actividades cuenta con juegos infantiles y diferentes talleres. En el recinto, habilitado en el denominado Campo da Feira, también habrá puestos de artesanía y espacios de comida y bebida.

Artistas foráneos

La Asociación de vecinos de Viós, responsable de la organización del Aghora Viós Fest, quiere dar un salto cualitativo e incorpora por primera vez artistas musicales sin vínculos familiares con la parroquia.

“Abrimos as portas a novos talentos da xeografía galega sen renunciar ao espírito comunitario e as raíces locais que o viron nacer”, apuntan desde la organización, al tiempo que destacan que el festival lo abrirá la artista Belén Tajes, reconocida por su emocionante voz.

Comisión de Boedo
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El cartel lo completan la banda cambresa Inadaptados, mientras que el aroma de la casa lo pondrán Hugo Torreiro y el grupo de rock Stonewolf liderado por Gabi de Meixigo. También actuarán R3volution y el joven talento Dj Teo. La experiencia se completa con un servicio de cantina a precios populares en el que los asistentes podrán disfrutar de los tradicionales chorizos criollos y panceta.

Boedo, como no podía ser de otro modo, celebrará su ya tradicional cigalada. A partir de las 19.00 horas ya se podrá disfrutar de este crustáceo acompañado de “pan e viño a discreción”. El banquete contará con las actuaciones Unión y Fuerza, Ritmo y Dj Teo. Que la fuerza acompañe en la elección.

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