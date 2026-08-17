Abegondo es el municipio del área con una mayor tasa de conductores

Vehículos circulando por Pastoriza (Arteixo) JAVIER ALBORÉS

En Abegondo, algo más del 73% de la población conduce algún tipo de vehículo, la mayor tasa de toda la comarca de A Coruña. Según las estadísticas del parque móvil de A Coruña que presenta la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2025 se contabilizaron en este municipio 4.117 conductores –2.282 hombres y 1.835 mujeres–, de una población total de 5.631 vecinos.

El porcentaje de personas al volante varía según la localidad, pero en todos los ayuntamientos supera el 60%, por lo que seis de cada diez habitantes cuentan con algún vehículo a motor. En el área metropolitana, Arteixo es el lugar con menos conductores –un 62% de la población total–, seguido de Oleiros y Sada –con un 65%– y Carral –66%–.

En cuanto al parque móvil, Oleiros, Arteixo y Culleredo son los que ostentan un mayor número de medios de transporte privados –los datos de la DGT distinguen entre turismos, ciclomotores, motocicletas, furgonetas y camiones–. Así, en Oleiros hay 29.849 turismos, 3.778 motos, 1.582 furgonetas y 959 camiones; en Arteixo son 26.379 turismos, 2.923 motos, 1.426 furgonetas y 1.453 camiones; y Culleredo cuenta con 23.286 turismos, 2.604 motos, 1.367 furgonetas y 1.147 camiones.

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En la comarca coruñesa está registrado un total de 98.626 turismos, 15.715 motos –de todo tipo de cilindradas–, 7.744 furgones y 6.612 camiones.

Comarca de Betanzos

En el caso del área betanceira, el municipio con un mayor porcentaje de conductores es Paderne, con un 68%. Le siguen Irixoa y Vilarmaior, con un 67%, mientras que las localidades donde menos vecinos usan un vehículo son Coirós (59%) y Miño (60%). Betanzos es el que tiene, lógicamente, una mayor concentración de vehículos, con un total de 7.387 turismos, 1.068 motos, 483 furgonetas y 516 camiones. El menor número se registra en Vilarmaior (1.368 aparatos motorizados en total), aunque Vilasantar tiene el dato más bajo de turismos.

La cifra total de vehículos que la Dirección General de Tráfico contabilizó en 2025 en la comarca de Betanzos asciende a 30.102 y el registro más alto de medios de transporte privados por habitante lo ostentan, por este orden, Vilasantar, Vilarmaior, Coirós, Paderne y Curtis, con un vehículo por habitante.