Panorama, gaitas y liturgia: el área lanza su órdago para Santa María y San Roque

La alcaldesa, María Barral, y Dolores Vázquez, quien dio inicio a las fiestas del San Roque en Betanzos animando al público a disfrutar de la música, la gastronomía y los bailes locales EFE / Cabalar

Las jornadas con más fiestas patronales en Galicia, las de Santa María y San Roque, llegan con fuerza a las comarcas de A Coruña y Betanzos, que contarán con multitud de propuestas lúdicas y culturales –con protagonismo especial para el lanzamiento del Globo betanceiro, mañana–. Si bien en localidades como Pastoriza (Arteixo) u Oleiros ya llevan varios días de celebraciones, otras como Cambre, Celas de Peiro (Culleredo), Meicende (Arteixo), Betanzos, Ois (Coirós) o Fisteus (Curtis), entre otras, dieron este viernes el pistoletazo de salida a sus fastos.

En Sada, las actuaciones comienzan hoy con Los Satélites, Los Platinos y la Charanga NBA, mientras que Betanzos tendrá el primer ‘abarrote’ del fin de semana con el espectáculo de la orquesta Panorama en la plaza Irmáns García Naveira.

Deuda histórica

Betanzos saldó una deuda histórica con Dolores Vázquez –acusada y condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999– en el inicio del San Roque, este viernes. La vecina pronunció el pregón, un “privilegio”, dijo, que agradeció a la alcaldesa, María Barral, y a toda la corporación. “Betanzos, siempre en mi memoria, siempre en mi corazón”, declaró, para invitar al público a bailar en estas fiestas “hasta que perdamos los zapatos”.

Vázquez repasó los grandes símbolos del municipio, desde el Globo –“betanceirismo puro voando cara ao universo”, indicó– hasta Os Caneiros, el Branco Lexítimo y la tortilla de Betanzos, la cual definió como “líquida y riquísima”, donde “el huevo no está crudo, está en estado de gracia”. “¡Viva Betanzos y viva San Roque!, cerró entre aplausos.