El instante en que el cielo estremeció a toda el área metropolitana y la dejó completamente a oscuras: ‘Guauuuuu’

El acto central de Mariñas Coruñesas se realizó en Miño Cedida

‘Guauuuu...’ Así, con asombro y aplausos, recibieron en el área coruñesa el momento culmen, el de máxima oscuridad, a las 20.28. Un acontecimiento único que siguieron desde cada rincón, de Arteixo y Culleredo a Abegondo y Carral y de Miño y Vilarmaior a Curtis y Vilasantar.

Con Oleiros como epicentro de las retransmisiones audiovisuales y de la seguridad para toda la comarca, también en el entorno metropolitano se vivió con emoción el evento astronómico, el más ‘madrugador’ del Trío de Eclipses que hará que, desde este miércoles hasta enero de 2028 el mundo entero mire a España.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) convirtió el Aula do Mar de Mera en centro de operaciones para la cobertura informativa del eclipse solar y allí también se instaló el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Guardia Civil.

Aunque las nubes amenazaron casi desde el inicio, cada claro que se abría era una ventana de ilusión, sobre todo entre los niños, entusiasmados con lo que veían en el cielo, desde los enclaves más altos, como el Xalo o Cambás, en Aranga, o desde arenales como Perbes, Miño, As Delicias de Sada o Gandarío. Incluso desde la García Irmáns, en el mismo centro urbano de Betanzos, el mismo emplazamiento desde el que, en solo tres días, verán volar el Globo de San Roque.

También desde el mar, pues muchos no dudaron en salir con sus embarcaciones desde Sada, Mera o Betanzos para admirar el eclipse y dejar imágenes para la historia, captadas desde O Seixo Branco, el Faro de Mera o incluso la Punta Xurela, en la Ría de Betanzos.

En toda la costa oleirense, pero también en el margen cambrés de la Ría do Burgo y del Mero, esterillas y toallas empezaron a extenderse antes de media tarde porque “no sabíamos como iba a ser y a ver si nos quedábamos sin sitios”, comenta María, que va con una amiga y con su nieto, desde el Paseo do Temple.

Allí, la hostelería puso la animación y la música para completar un espectáculo que “contaremos a nuestros nietos” porque “nadie olvidará este 12 de agosto de 2026”.

Eclipse desde la Playa Grande de Miño Cedida

El acto central de observación del eclipse solar organizado por Mariñas Coruñesas se celebró en el Parque das Idades de Miño.

Con 400 asistentes y una amplia oferta de actividades desde las seis de la tarde, la convocatoria, que colgó el cartel de completo casi en cuestión de minutos, confirmó por qué el territorio cuenta con la certificación que avala la calidad de su cielo, por qué es Destino Starlight.

Hasta Miño también se desplazó el presidente de la reserva, el abegondés José Antonio Santiso, con el alcalde miñense, Manuel Vazquez Faraldo, y el vicepresidente, Sergio Platas.

En la Playa Grande, muchos decidieron alargar la tarde al sol y vivir el fenómeno desde allí mismo, “y resultó espectacular”, aseguran unas amigas, que se desplazaron a mediodía desde Betanzos.

Galería Las mejores imágenes del eclipse Ver más imágenes

En Bergondo, donde este año conmemoran el noveno centenario del Mosterio de San Salvador, el ‘aperitivo’ se sirvió entre talleres, animación y exposiciones, entre los muros casi milenarios de este emblemática construcción de origen medieval, uno de los monumentos más representativos de As Mariñas.

Para los vecinos de los municipios más cercanos a la ciudad, tanto los de la misma comarca de A Coruña como los de Betanzos, “lo único malo”, como ellos mismos lo definieron, lo encontraron en las retenciones, que se hicieron notar en la N-VI y, sobre todo, en la AP-9, tras el eclipse, a la altura de Guísamo: “Eran muchos los coches que venían de la zona de Ferrol”.