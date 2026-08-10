El Gobierno de Diana Piñeiro destina 250.000 euros a cachés y organización del Festival Rock in Cambre

Imagen de una edición anterior del festival Carlota Blanco

El Gobierno de Diana Piñeiro ha sacado a licitación por casi 250.000 euros la organización del Festival Rock in Cambre, un evento que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en el Campo da Feira de Cambre y que tendrá como cabeza de cartel a Medina Azahara, Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

En concreto, se contemplan 84.750 euros para los cachés de los artistas y 4.200 para la hospitalidad de los mismos, mientras que el resto de los costes contemplados serán para producción técnica y otras tareas, de acuerdo con la información oficial, que señala que también se contratarán cinco a agrupaciones de rock del municipio, seleccionadas por el mismo Ayuntamiento de Cambre mediante la denominada Batalla de Bandas 2026, a las que también se les dará de alta en la Seguridad Social, abonando 900 euros netos a cada una, tal y como se abordó en una reunión con la Asociación MusiCambre.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la producción técnica completa del festival, abarcando las fases de planificación previa, montaje de estructuras, operación técnica en directo, desmontaje y reversión del espacio a su estado original, así como de la coordinación con Policía Local, Protección Civil y empleados de distintos servicios del Ayuntamiento de Cambre.

Por otra parte, 13.687,06 euros irán a parar al personal desplegado para la ocasión, más de una treintena de personas entre técnicos, electricistas, vigilantes, auxiliares u operarios de carga y descarga. Habrá, además, un director técnico del evento musical, uno de los más consolidados del área de A Coruña.

En este contrato también se incluyen la impresión de 1.500 camisetas, de 1.000 carteles, 200 bolsas de tela y 150 pulseras, así como la elaboración de un vídeo (‘after movie’). 