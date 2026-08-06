El nuevo adjudicatario de la recogida de basura deberá adaptarse a la realidad de cada municipio de As Mariñas

Los alcaldes y alcaldesas del Consorcio As Mariñas, esta mañana en su sede de Bergondo Cedida

El Consorcio As Mariñas acordó por unanimidad este mediodía los pliegos que regirán la contratación del principal servicio que gestiona la entidad: la recogida y transporte de residuos. Esta nueva licitación se realizará toda vez que concluyó la vigencia de la anterior, actualmente prorrogada.

Al pleno asistieron, además del presidente de la entidad y alcalde del Ayuntamiento de Abegondo, José Antonio Santiso, las alcaldesas de Betanzos, María Barral; de Bergondo, Alejandra Pérez, y de Cambre, Diana Piñeiro, y los regidores de Carral, José Luis Fernández Mouriño; de Culleredo, José Ramón Rioboo y de Sada, Benito Portela, así como la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

El foco de las alcaldesas y alcaldes está puesto en que la nueva contratación permita incrementar sustancialmente la calidad del servicio a la ciudadanía y, en este sentido, Santiso apunta a varias mejoras que se han introducido ya en los pliegos para adaptar la prestación “ás necesidades reais da veciñanza dos oito municipios”.

El nuevo servicio acentuará las medidas de sostenibilidad, puesto que se reforzará la recogida separada, procurando una mayor separación en origen que sume para aumentar los niveles de reciclaje, y el adjudicatario deberá efectuar medidas específicas para recuperar materiales y objetos que puedan tener una segunda vida útil, especialmente a través de los puntos limpios.

Otro aspecto que enfatiza el Consorcio As Mariñas para el nuevo servicio se refiere a la planificación territorial diferenciada, pues las propuestas deberán adaptarse a la realidad de cada municipio y a su estructura territorial, teniendo en cuenta las zonas densas, intermedias y dispersas.

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El servicio tendrá un doble control de calidad, interno y externo, para verificar de forma independiente la ejecución adecuada.

También se reforzará el control tecnológico del servicio, con sistemas de identificación, trazabilidad, geolocalización y registro de incidencias.

El contrato se dividirá en dos lotes: el primero, de 10 años de duración, será la contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos, y la gestión de los puntos limpios, y el segundo, de 5 años y reservado a centros especiales de empleo, abarcará la recogida de residuos voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

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En materia económica, el presupuesto anual será de 16.055.617,37 euros, de los que 15.106.692,21 euros corresponden al lote 1 y 948.925,16 euros, al lote 2. Teniendo en cuenta los años de ejecución reseñados, el presupuesto de licitación total será de 155.811.547,90 euros.

Una vez aprobados los pliegos, el Consorcio As Mariñas remitirá la documentación al Diario Oficial de la Unión Europea para abrir el plazo de presentación de ofertas cuanto antes. La intención de la entidad reside en adjudicar el servicio hacia final del año para que pueda entrar en funcionamiento en la primera parte de 2027.

Además, en la misma sesión se aprobó la actualización de las cifras de población, referidas al 1 de enero de 2025 según la revisión del Padrón Municipal declarada por el Gobierno del Estado en el Real Decreto 1117/2025. El total de habitantes del territorio del Consorcio As Mariñas se sitúa en 145.372.

De la misma manera, aprobaron la solicitud de subvención a la Diputación de A Coruña para el mantenimiento del servicio de asesoría jurídica social especializada, una ayuda de 65.000 euros que permitirá cofinanciar el 48,97% de la prestación, siendo el importe restante aportado por el Consorcio As Mariñas.