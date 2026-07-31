El Estado abre la convocatoria para acceder a 35 viviendas de alquiler asequible en Carral y Arteixo

Obras pasadas en algunos edificios de la Sareb en Carral PATRICIA G. FRAGA

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha abierto la convocatoria para acceder a 99 viviendas en régimen de alquiler asequible en Galicia, 35 de ellas en el área metropolitana de A Coruña. En concreto, se ofertan 32 pisos en Carral y 3 en Arteixo, todos recuperados de la Sareb.

Según un comunicado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 a los 162 metros cuadrados y el precio oscila entre 350 y 705 euros al mes, siendo la renta media de 6,24 euros por metro cuadrado.

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y los detalles pueden consultarse en la web www.casa47.es. Las personas interesadas tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones. Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos de entre 2 y 7,5 veces el Iprem.

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad Autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

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