Tres accidentes en 20 minutos dejan varios heridos leves en Arteixo, Coirós y Carral

Ambulancias del 061 en una imagen de archivo PATRICIA G. FRAGA

Tres accidentes de tráfico en 23 minutos dejaron en la tarde de este jueves varios heridos de carácter leve en Coirós, Arteixo y Carral. En el primer municipio los hechos tuvieron lugar a las 18.02 horas, mientras que en el segundo fue a las 18.10 y en el tercero a las 18.25.

Según los datos del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el accidente de Coirós consistió en una salida de un vehículo en la N-VI, en el punto kilométrico 566, que dejó una persona magullada. Acudieron el 061 y la Guardia Civil.

A las 18.10 se produjo en la DP-0512, en Morás (Arteixo), un choque entre dos vehículos en el que un particular reportaba que podía haber heridos. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Médicas-061, la Policía Local y la Guardia Civil.

A las 18.25 chocaron un coche y una furgoneta en el kilómetro 20 de la N-550, a la altura de Quembre (Carral). Aunque las personas implicadas estaban liberadas y accesibles, el 112 aseguró que había una persona herida.

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