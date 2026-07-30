Tres accidentes en 20 minutos dejan varios heridos leves en Arteixo, Coirós y Carral
Tres accidentes de tráfico en 23 minutos dejaron en la tarde de este jueves varios heridos de carácter leve en Coirós, Arteixo y Carral. En el primer municipio los hechos tuvieron lugar a las 18.02 horas, mientras que en el segundo fue a las 18.10 y en el tercero a las 18.25.
Según los datos del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el accidente de Coirós consistió en una salida de un vehículo en la N-VI, en el punto kilométrico 566, que dejó una persona magullada. Acudieron el 061 y la Guardia Civil.
A las 18.10 se produjo en la DP-0512, en Morás (Arteixo), un choque entre dos vehículos en el que un particular reportaba que podía haber heridos. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Médicas-061, la Policía Local y la Guardia Civil.
A las 18.25 chocaron un coche y una furgoneta en el kilómetro 20 de la N-550, a la altura de Quembre (Carral). Aunque las personas implicadas estaban liberadas y accesibles, el 112 aseguró que había una persona herida.