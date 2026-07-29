A Deputación da Coruña concede máis de 10 millóns en axudas do PEL a 1.510 autónomos, microempresas e pemes
A Deputación da Coruña vén de resolver a concesión das axudas do Plan de Emprego Local (PEL) 2026, que este ano repartirán 10.036.501,39 euros entre 1.510 persoas autónomas, microempresas e pemes da provincia, especialmente dos concellos do rural.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, incidiu en que, dez anos despois da súa creación, “o PEL da Deputación da Coruña é o maior plan de emprego impulsado por unha administración local en Galicia” e conta con liñas específicas que se adaptan a cada sector “desde axudas para contratar persoal, comprar nova maquinaria ou pagar a cuota de autónomos ou o aluguer dun local. A forza do PEL está precisamente en adaptarse ás necesidades reais do tecido económico da provincia”, explicou.
Formoso incidiu en que “o emprego estable é a mellor política social e tamén a mellor política contra o despoboamento”.
“Cando apoiamos unha contratación nun concello pequeno, estamos axudando a unha empresa, pero tamén estamos contribuíndo a que unha persoa poida desenvolver o seu proxecto de vida no lugar no que quere vivir”, afirmou.
O presidente explicou que o PEL “naceu precisamente para estar ao lado desa xente que emprende, que arrisca e que sostén a economía local. O que queremos é que quen ten un proxecto nun concello pequeno non se sinta só, que saiba que na Deputación estamos aí para botar unha man”, engadiu.
O Plan de Emprego Local articúlase este ano a través de catro liñas principais: PEL-Autónomos/as, PEL-Emprende Investimento, PEL-Pemes Creación e Ampliación do cadro de persoal e PEL-Pemes Mantemento do cadro de persoal.
A liña PEL-Autónomos/as chegará este ano a 730 profesionais de concellos de menos de 10.000 habitantes, que recibirán 2.199.898,39 euros para sufragar gastos fixos da súa actividade.
Como novidade, este ano a convocatoria incorpora tamén axudas para facer fronte ao alugueiro de oficinas, baixos comerciais ou centros de traballo, ademais do apoio habitual ao pagamento das cotas á Seguridade Social.
Os concellos con maior número de persoas beneficiarias nesta liña son Mazaricos, con 38 axudas concedidas; Santa Comba, con 35; Ortigueira, con 33; e Cedeira e Negreira, con 29 cada un. Por comarcas, a área de Santiago concentra 218 solicitudes concedidas, por importe de 660.286,39 euros, seguida da comarca da Coruña, con 163 axudas e 490.486,84 euros.
A través de PEL-Emprende Investimento, a Deputación destinará máis de 2,75 millóns de euros á modernización de 276 microempresas, pemes e persoas autónomas de concellos de menos de 10.000 habitantes. Estas axudas cobren ata o 70% dos investimentos en aplicacións informáticas, maquinaria, mobiliario ou equipos vinculados directamente coa actividade empresarial, cun máximo de 17.500 euros por beneficiario.
Neste caso, As Pontes, con 18 empresas beneficiarias e 286.344,52 euros, e Monfero, con 16 empresas e 308.862,12 euros, son os concellos con maior número de solicitudes concedidas.
Por comarcas, destaca Ferrol, con 91 axudas e 995.414,64 euros, seguida de Bergantiños, con 502.406,71 euros. Ademais, o 95% das entidades beneficiarias son profesionais autónomos e o 100% das empresas que reciben este ano estas axudas non foran beneficiarias en convocatorias anteriores.
As axudas do PEL permitirán este ano financiar 504 contratacións. A liña PEL-Pemes Creación permitirá realizar 342 novas contratacións en empresas e negocios de concellos de menos de 20.000 habitantes. A Deputación achegará 3.494.674,18 euros para sufragar ata o 60% dos custos salariais e de Seguridade Social do novo persoal contratado.
Santa Comba, con 19 axudas por importe de 201.735,60 euros, é o concello con maior número de solicitudes concedidas nesta liña, seguido de Cee e Mazaricos, con 15 cada un. Por comarcas, a de Santiago de Compostela suma 114 solicitudes e 1.168.231,39 euros, e Bergantiños-Costa da Morte 87 empresas beneficiarias por importe de 885.518,80 euros.
A liña PEL-Pemes Mantemento do cadro de persoal permitirá manter durante un ano máis 162 contratos indefinidos realizados ao abeiro da convocatoria anterior.
Neste caso, a Deputación destinará 1.582.227,94 euros a pemes e microempresas de concellos de menos de 20.000 habitantes.
As axudas poden acadar ata o 50% dos custos de contratación, cun máximo de 11.000 euros cando se trate de persoas pertencentes a colectivos vulnerables —mulleres, menores de 30 anos, maiores de 45, persoas con diversidade funcional ou persoas desempregadas de longa duración— e de 10.000 euros no resto dos casos.
O 76,54% dos contratos subvencionados son a xornada completa e máis da metade, o 52,47%, corresponden a persoas pertencentes a algún colectivo vulnerable.
Dende a súa posta en marcha, o Plan de Emprego Local repartiu máis de 140 millóns de euros, xerou 9.033 empregos e contribuíu á creación de 15.539 empresas na provincia. “Son cifras que demostran que, cando as administracións apostan polo territorio e confían nas pequenas empresas, os resultados chegan”, concluíu o presidente da Deputación.