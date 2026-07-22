Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Oleiros, Bergondo y Aranga definen el operativo especial para el eclipse

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/07/2026 15:45
Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga
Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga
El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Oleiros, Bergondo y Aranga definieron con la Subdelegación del Gobierno en A Coruña el dispositivo especial de seguridad para el eclipse total de Sol del día 12 de agosto, un fenómeno astronómico que abrirá el denominado ‘Trío de Eclipses 2026-2027-2028’, que atraerá a miles de visitantes a Galicia y podrá contemplarse en su totalidad desde estos tres municipios, aunque en los dos costeros se establecen áreas de exclusión: Dúas Furnas y O Pedrido

El subdelegado, Julio Abalde, presidió las “xuntas extraordinarias de seguridade” celebradas con representantes de su departamento, Guardia Civil, Protección Civil y responsables municipales para coordinar el operativo previsto para un miércoles extraordinario en casi todo el territorio de A Coruña. 

En Oleiros se habilitarán cinco puntos de observación: Punta Seixo Branco, con capacidad para unas 1.500 personas; el Faro de Mera (500); el Morro de Canide (150); el Puerto de Santa Cruz (1.000) y el Parque das Trece Rosas (800). 

Observación del cielo en Miño

El acto central de observación del eclipse de As Mariñas Coruñesas cuelga el cartel de 'completo'

Más información

Sin embargo, se mantendrá cerrada el entorno de As Furnas y se establecerán áreas concretas de exclusión en Seixo Branco y el Faro de Mera

El Gobierno de García Seoane compartió con los responsables estatales un “completo dispositivo para garantir a seguridade” que estará compuesto por casi un centenar de efectivos y que, durante el encuentro, detallaron los ediles de Seguridade Cidadá y de Comunicación, Marga Figueroa y Pablo Cibeira; el inspector de la Policía Local, Miguel Viqueira, y el coordinador de Emerxencias, Gerardo Vázquez. 

Tanto la Policía Local, como Emerxencias de Oleiros, Protección Civil y el Servizo de Salvamento e Socorrismo se implicarán en el operativo, lo mismo que la Guardia Civil y la Dirección Xeral de Tráfico, con la coordinación de la central operativa que, desde A Estrada estará al frente de la seguridad en toda Galicia. 

Además, se establecerá “un Posto de Mando Avanzado para coordinar a resposta ás posibles emerxencias no Faro de Mera”.

En Bergondo, el principal punto de observación será la playa de Gandarío, preparada para acoger a unas 4.000 personas, mientras que la de O Pedrido quedará excluida para evitar complicaciones e la movilidad al no disponer de aparcamiento suficiente. 

Por su parte, Aranga contará con dos espacios habilitados para ver el eclipse: el Mirador de Vieiro, con unas vistas espectaculares y capacidad para unas 50 personas, y el Parque Eólico de Touriñán, donde podrán concentrarse más de un centenar de asistentes, ambos en Cambás. 

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse

Los lugares de A Coruña más espaciosos donde ver el eclipse total de Sol

Más información

El operativo prestará especial atención a la gestión del tráfico, la seguridad ciudadana y la coordinación entre administraciones, que también hacen un llamamiento a la ciudadanía para que organicen sus desplazamientos con suficiente antelación y para que se eviten traslados innecesarios, recuerda la Subdelegación del Gobierno en A Coruña

La Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia en las carreteras de la provincia ante la elevada afluencia de visitantes que se espera ese día, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional, en 59 de los 93 ayuntamientos coruñeses, el eclipse se podrá contemplar en su totalidad, y de manera parcial en los otros 34. 

En cuanto a las indicaciones, los responsables estatales recordaron a los representantes municipales que insistan a sus vecinos que el eclipse solo debe observarse con gafas homologadas para evitar daños oculares. 

El eclipse total comenzará alrededor de las 19.31 horas, alcanzará su fase de totalidad a las 20.28 y finalizará sobre las 21.22, con una duración de aproximadamente 110 minutos, recordaron desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga

Oleiros, Bergondo y Aranga definen el operativo especial para el eclipse
Lucía Tenreiro
Refinería de Repsol en A Coruña

Repsol logra una ayuda de 133 millones de euros para una planta de hidrógeno en A Coruña
Iván Aguiar
Recorda Fest. FOTOS Quintana (3)

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña
Redacción
Observación del cielo en Miño

El acto central de observación del eclipse de As Mariñas Coruñesas cuelga el cartel de 'completo'
Lucía Tenreiro