Oleiros, Bergondo y Aranga definen el operativo especial para el eclipse

Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga El Ideal Gallego

Oleiros, Bergondo y Aranga definieron con la Subdelegación del Gobierno en A Coruña el dispositivo especial de seguridad para el eclipse total de Sol del día 12 de agosto, un fenómeno astronómico que abrirá el denominado ‘Trío de Eclipses 2026-2027-2028’, que atraerá a miles de visitantes a Galicia y podrá contemplarse en su totalidad desde estos tres municipios, aunque en los dos costeros se establecen áreas de exclusión: Dúas Furnas y O Pedrido.

El subdelegado, Julio Abalde, presidió las “xuntas extraordinarias de seguridade” celebradas con representantes de su departamento, Guardia Civil, Protección Civil y responsables municipales para coordinar el operativo previsto para un miércoles extraordinario en casi todo el territorio de A Coruña.

En Oleiros se habilitarán cinco puntos de observación: Punta Seixo Branco, con capacidad para unas 1.500 personas; el Faro de Mera (500); el Morro de Canide (150); el Puerto de Santa Cruz (1.000) y el Parque das Trece Rosas (800).

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Sin embargo, se mantendrá cerrada el entorno de As Furnas y se establecerán áreas concretas de exclusión en Seixo Branco y el Faro de Mera.

El Gobierno de García Seoane compartió con los responsables estatales un “completo dispositivo para garantir a seguridade” que estará compuesto por casi un centenar de efectivos y que, durante el encuentro, detallaron los ediles de Seguridade Cidadá y de Comunicación, Marga Figueroa y Pablo Cibeira; el inspector de la Policía Local, Miguel Viqueira, y el coordinador de Emerxencias, Gerardo Vázquez.

Tanto la Policía Local, como Emerxencias de Oleiros, Protección Civil y el Servizo de Salvamento e Socorrismo se implicarán en el operativo, lo mismo que la Guardia Civil y la Dirección Xeral de Tráfico, con la coordinación de la central operativa que, desde A Estrada estará al frente de la seguridad en toda Galicia.

Además, se establecerá “un Posto de Mando Avanzado para coordinar a resposta ás posibles emerxencias no Faro de Mera”.

En Bergondo, el principal punto de observación será la playa de Gandarío, preparada para acoger a unas 4.000 personas, mientras que la de O Pedrido quedará excluida para evitar complicaciones e la movilidad al no disponer de aparcamiento suficiente.

Por su parte, Aranga contará con dos espacios habilitados para ver el eclipse: el Mirador de Vieiro, con unas vistas espectaculares y capacidad para unas 50 personas, y el Parque Eólico de Touriñán, donde podrán concentrarse más de un centenar de asistentes, ambos en Cambás.

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El operativo prestará especial atención a la gestión del tráfico, la seguridad ciudadana y la coordinación entre administraciones, que también hacen un llamamiento a la ciudadanía para que organicen sus desplazamientos con suficiente antelación y para que se eviten traslados innecesarios, recuerda la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

La Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia en las carreteras de la provincia ante la elevada afluencia de visitantes que se espera ese día, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional, en 59 de los 93 ayuntamientos coruñeses, el eclipse se podrá contemplar en su totalidad, y de manera parcial en los otros 34.

En cuanto a las indicaciones, los responsables estatales recordaron a los representantes municipales que insistan a sus vecinos que el eclipse solo debe observarse con gafas homologadas para evitar daños oculares.

El eclipse total comenzará alrededor de las 19.31 horas, alcanzará su fase de totalidad a las 20.28 y finalizará sobre las 21.22, con una duración de aproximadamente 110 minutos, recordaron desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.