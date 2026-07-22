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Área Metropolitana

El acto central de observación del eclipse de As Mariñas Coruñesas cuelga el cartel de 'completo'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/07/2026 15:02
Observación del cielo en Miño
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El acto central de observación del eclipse solar en As Mariñas Coruñesas cuelga el cartel de “completo” al agotarse en menos de una semana las 400 vacantes disponibles para el evento, que se celebrará el próximo 12 de agosto en el Parque das Idades de Miño. La elevada demanda registrada desde la apertura de las inscripciones ha obligado a cerrar el cupo, indican desde la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

El encuentro, organizado con la colaboración del Concello de Miño, dará comienzo a las 18:00 horas y combinará divulgación científica, pantallas gigantes para seguir con seguridad todas las fases del fenómeno, telescopios solares, puntos de observación supervisados y la entrega de gafas homologadas, además de talleres infantiles, animación y oferta gastronómica con productos de As Mariñas.

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Desde la entidad valoran la respuesta, que demuestra el interés que despierta el eclipse y el potencial de Mariñas Coruñesas como Destino Starlight, una certificación que avala la calidad del cielo nocturno de este territorio de A Coruña.

Aunque el acto central ha completado su aforo, la amplia agenda de astroturismo se mantiene activa todo el verano, con salidas nocturnas con observación estelar en el catamarán eléctrico o un menú starlight especial que se presentará el próximo 30. 

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