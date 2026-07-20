La Panorama en Arteixo y los fuegos de O Burgo, platos fuertes de las fiestas del Apóstol en el área

Fiestas en Arteixo CEDIDA

Comienza una de las semanas más importantes del verano, la de las celebraciones del Santiago Apóstol, festividad que honran numerosas localidades de las comarcas de A Coruña y Betanzos y que este año tendrá algunos platos fuertes como la actuación de la Panorama en Arteixo o la sesión de fuegos en la ría de O Burgo.

Las fiestas de Arteixo tendrán lugar desde este jueves, 23, hasta el lunes 27. Cinco días en los que habrá actuaciones de orquestas de culto, con Panorama, Los Satélites, Olympus, París de Noia y Cinema encabezando las verbenas, pero con presencia para otras formaciones en liza como Fania Blanco Show, Punto Clave, D'Vicio, Élite, Orquesta Fuego, Unión y Fuerza o la disco móvil Impacto.

También habrá tiempo para la música tradicional con AC Triskell y Xiradela, además de festival de habaneras, homenaje a Los Tamara con Paco Lodeiro y César Romero y el espectáculo infantil de Gisela, exconcursante de 'Operación Triunfo (OT)'.

Programación Fiestas del Apóstol en Arteixo

En O Burgo (Culleredo) empezarán un día antes, el miércoles 22, con la París de Noia, y seguirán los días posteriores con las actuaciones de América de Vigo, Miramar, Grupo Bomba, Origen o Fuego, entre otras. Habrá tardeo tanto el sábado como el domingo y el lunes 27 finalizarán los festejos con la churrascada popular y la sesión de fuegos de artificio desde la ría.

Sigrás (Cambre) dará el pistoletazo de salida a sus fiestas el viernes, día 24, con churrascada y la música del grupo Ritmo y la disco móvil CDC. El sábado 25 habrá procesión, actuación de Aires de Sigrás, Kibbis y el mago Javier, además de una verbena con el grupo Miami y DJ Javito. El domingo 26 habrá zumba, fiesta de la espuma y una sesión vermú con Cristina Cachaldora y Dj Lobetti en la que se despacharán callos.

Cartel de las fiestas del Santiago Apóstol en Sigrás CEDIDO

Ois (Coirós), Vilasantar y Moruxo (Bergondo) también contarán con sendos programas de actos por el Santiago Apóstol. En Ois tocarán La Tremenda y el grupo Ritmo los días 25 y 26, respectivamente; en Vilasantar estarán el dúo Trasnos, Metrópolis y La Bamba el 25 y el trío Manhattan el 26; y en Moruxo tocarán Pablo Balseiro y el grupo Deluxe el viernes 24, habrá bollos 'preñaos' y sidra el 25 y juegos infantiles e hinchables el domingo, entre otras propuestas.

Santa Ana en Mera y San Bieito en Anceis

En Mera (Oleiros) honran a Santa Ana este fin de semana. El viernes 24 contarán con la actuación del grupo Elebe 2.0 y el dj Javi Eiroa, mientras que el sábado tendrán pulpo y las actuaciones de Nunzia Giannotta, Os Revenidos y Clandestinos, además de festival folclórico. Ya el domingo habrá misas rezadas a las 09.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas, además de una misa solemne en el parque de Santa Ana con la Coral Polifónica de Mera y la Banda de Gaitas da Marola. Ese día tendrán lugar la VIII Festa da Navalla y VII Festa da Zamburiña a las 14.00 horas y por la noche tocará la orquesta Principal, seguida de fuegos artificiales.

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San Bieito de Anceis QUINTANA

San Bieito de Anceis atrae cada año cientos de visitantes de toda la comarca, e incluso de las de Betanzos y Bergantiños. Los motivos de su éxito son un santo ‘milagreiro’, ceremoniales extraordinarios y una costumbre centenaria transmitida de abuelos a nietos que, con algunos años de diferencia, reiteran las súplicas, insisten en los agradecimientos y renuevan el ‘rito do paso’, uno de los elementos más curiosos de esta fiesta, que consiste en pasar por uno de los ventanucos de la capilla, ubicada en la aldea de Mercurín y que está cerrada el resto del año. Este viernes, día 24, los vecinos trasladarán allí la imagen de San Bieito desde San Xoán de Anceis, junto con las de San Marcos y la Virgen de Fátima, mientras que el sábado 25 se efectuarán los 'pasos' por la minúscula ventana.

Los devotos de esta romería efectúan esta actividad solicitando mediación para curar distintos males, pero sobre todo cutáneos, de los que dicen que San Bieito es ‘avogoso’ y con esta intención encienden velas y pasan sus pañuelos por el rostro del abad.

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