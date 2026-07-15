Dónde ver la final del Mundial en pantalla gigante en el área de A Coruña

Aficionados de España en la pantalla gigante de María Pita PATRICIA G. FRAGA

Varios municipios de las comarcas de A Coruña y Betanzos colocarán este domingo sendas pantallas gigantes para que los vecinos puedan disfrutar de la final del Mundial, que disputará España a partir de las 21.00 horas con el vencedor del Inglaterra-Argentina que se disputa este miércoles.

De esta manera, en Arteixo se dispondrá una pantalla de seis metros de ancho por 3,5 metros de alto en la plaza del Balneario, mientras que en Abegondo habrá otra en el Campo da Feira (San Marcos) y en Betanzos se ubicará en la plaza Irmáns García Naveira.

"Anímate a compartir esta gran cita deportiva coa veciñanza e a vivir o ambiente da final no corazón da cidade. Agardámoste para animar á selección española!", escribió el Ayuntamiento de Betanzos en sus redes.

Cabreiroá activa un sorteo para llevar a dos aficionados a la final del Mundial en Nueva York Más información

En los últimos días los vecinos y visitantes del área metropolitana ya pudieron disfrutar de esta misma actividad en localidades como Mosteirón (Sada) y Vilaboa (Culleredo), dentro de la programación de sus fiestas patronales.

Así, en Mosteirón fue la orquesta Panorama la que cedió las pantallas de su escenario para visionar el España-Bélgica de los cuartos de final, mientras que el pasado martes en Vilaboa fue la orquesta Cinema quien prestó su equipamiento para el Francia-España de las semifinales.