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Área Metropolitana

Emerxencias de Oleiros auxilia a un  menor con un pie atrapado en las rocas de Naval

Tuvieron que recurrir a un taladro percutor para evitar lesiones

Redacción
14/07/2026 22:04
RESCATE OLEIROS
los equipos tuvieron que emplear un talabro percutor para no agravar las lesiones
Cedida
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Bomberos del Servizo de Emerxencias de Oleiros auxiliaron a un menor con un pie atrapado entre las rocas de Naval

Tras ser alertados de lo sucedido por el Servizo de Salvamento e Socorrismo do Concello de Oleiros, una dotación se desplazó hasta el arenal oleirense "para liberar un menor que quedara cun pé atrapado entre unhas rochas na praia de Naval". 

Una vez realizada la valoración de la situación, los efectivos comprobaron que "o membro inferior presentaba un edema de partes brandas, o que imposibilitaba a súa extracción", por lo que resultó necesario emplear un taladro percutor y diverso material auxiliar para desgastar progresivamente la roca y crear el espacio suficiente para liberar el pie sin agravar las lesiones. 

RESCATE ROCAS OLEIROS
El pie del menor quedó atrapado entre las rocas
Cedida

En el dispositivo de rescate participaron de manera conjunta los servicios de Emerxencias y de Salvamento e Socorrismo de Oleiros, incluidos los coordinadores y personal de la playa de Naval, así como la Policía Local de Oleiros, que se encargaron de velar por la seguridad de la intervención y de asegurar una rápida resolución de la incidencia para atender al niño, al que inicialmente asistieron los socorristas en el mismo arenal para, a continuación, ser "trasladado pola súa familia a un centro sanitario para a súa valoración".

Más de 120 socorristas velarán por la seguridad en los arenales del área coruñesa y de Miño

Más información

El Ayuntamiento de Oleiros destacó "a eficaz coordinación entre o Servizo de Emerxencias, o Servizo de Salvamento e Socorrismo e a Policía Local, que permitiu resolver a incidencia con rapidez, seguridade e eficacia".

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