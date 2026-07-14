Emerxencias de Oleiros auxilia a un  menor con un pie atrapado en las rocas de Naval

los equipos tuvieron que emplear un talabro percutor para no agravar las lesiones Cedida

Bomberos del Servizo de Emerxencias de Oleiros auxiliaron a un menor con un pie atrapado entre las rocas de Naval.

Tras ser alertados de lo sucedido por el Servizo de Salvamento e Socorrismo do Concello de Oleiros, una dotación se desplazó hasta el arenal oleirense "para liberar un menor que quedara cun pé atrapado entre unhas rochas na praia de Naval".

Una vez realizada la valoración de la situación, los efectivos comprobaron que "o membro inferior presentaba un edema de partes brandas, o que imposibilitaba a súa extracción", por lo que resultó necesario emplear un taladro percutor y diverso material auxiliar para desgastar progresivamente la roca y crear el espacio suficiente para liberar el pie sin agravar las lesiones.

El pie del menor quedó atrapado entre las rocas Cedida

En el dispositivo de rescate participaron de manera conjunta los servicios de Emerxencias y de Salvamento e Socorrismo de Oleiros, incluidos los coordinadores y personal de la playa de Naval, así como la Policía Local de Oleiros, que se encargaron de velar por la seguridad de la intervención y de asegurar una rápida resolución de la incidencia para atender al niño, al que inicialmente asistieron los socorristas en el mismo arenal para, a continuación, ser "trasladado pola súa familia a un centro sanitario para a súa valoración".

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El Ayuntamiento de Oleiros destacó "a eficaz coordinación entre o Servizo de Emerxencias, o Servizo de Salvamento e Socorrismo e a Policía Local, que permitiu resolver a incidencia con rapidez, seguridade e eficacia".