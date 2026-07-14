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Área Metropolitana

Cuatrocientos afortunados contemplarán el eclipse desde un punto privilegiado de Miño

El parque das Idades acogerá el acto central que organiza la Reserva

Fran Moar
Fran Moar
14/07/2026 13:30
Santiso presenta las actividades de la Reserva para el 12 de agosto
Santiso presenta las actividades de la Reserva para el 12 de agosto
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Serán cuatrocientas las personas afortunadas que el 12 de agosto podrán contemplar el eclipse desde un punto privilegiado del municipio de Miño: el parque das Idades. La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentó, en un acto celebrado en el pazo brigantino de Illobre, su propuesta de 'astroturismo' que desarrollará a lo largo del verano y que tiene al fenómeno solar como catalizador. El presidente de la entidad, José Antonio Santiso; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita,y el gestor de la Reserva, Diego López, fueron los encargados de exponer el programa de actos. El acto contó con la presencia de representantes de los 17 municipios que conforman el ente, empresas certificadas, y del director de la Fundación Condado de Taboada, Juan Pedro Barré, que ejerció de anfitrión.

Según la Reserva, la oferta se basa en su potencial como 'Destino Starlight'. El acto central en Miño supondrá una experiencia que "combinará unha variada oferta de actividades, unha visibilidade cara o oeste total, medidas de seguridade e mobilidade, e divulgación científica".

Se dispondrán pantallas gigantes para seguir todas las fases del eclipse sin riesgos, telescopios solares, puntos de observación supervisados y explicaciones técnicas de monitores en cada momento clave, incluyendo la entrega de lentes homologadas. A lo largo de la tarde (está previsto que el programa de comienzo a las 18.00 horas) se desarrollarán talleres infantiles y habrá oferta gastronómica con productos de la Reserva. Como se indicó anteriormente el aforo está limitado por lo que será preciso una reserva previa, que se habilitará por la mañana.

Oferta de ecoturismo

"Apostamos polo astroturismo como unha oportunidade máis para o territorio, para seguir consolidando a nosa oferta de ecoturismo. Defendemos un turismo diferente, no que a sostibilidade, a conservación da biodiversidade e a dinamización socioeconómica son factores imprescindibles

El acto del 12 de agosto no será la única actividad. El catamarán eléctrico de la Reserva ya ofrece salidas nocturnas con observación estelar al anochecer, además de la interpretación ambiental y patrimonial diaria durante la navegación.

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