Procesiones marítimas, sardiñadas y mucha verbena: las fiestas del Carmen llenan la agenda del área 

El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, está a la vuelta de la esquina y las comarcas de A Coruña y Betanzos se preparan para disfrutar de multitud de propuestas relacionadas con la liturgia religiosa, la vida marítima y el ocio, con especial protagonismo para localidades como Miño, Sada, Suevos (Arteixo) o Mera (Oleiros).

El mismo jueves 16, Miño celebrará a las 20.00 horas la procesión en la iglesia de Santa María, que estará acompañada por la Banda de Gaitas de San Pantaleón. A las 20.30 horas habrá una misa solemne en el puerto con la rondalla y la coral de la asociación O Castro.

Mera comenzará sus festejos el viernes, día 17, con su tradicional sardiñada popular a las 20.00 horas, en la que actuarán A Marola y el grupo de samba Malandros. A las 23.00 horas empezará la disco móvil Impacto con Dj Cotelo. El sábado 18 uno de los platos fuertes será la II Festa Mariñeira, con un mercado temático y la música de la orquesta Marbella por la noche. Mera hará una ofrenda floral el domingo por "os mariñeiros que non voltaron" y hará las delicias de los más pequeños con una chocolatada. La orquesta Fuego cerrará las celebraciones en la villa oleirense.

La zona del Puerto de Suevos (Arteixo) también dará inicio a sus fiestas del Carmen el viernes con Dj Cotón, mientras que el sábado habrá procesión a las 16.15 horas y, desde las 19.00 horas, degustación de churrasco y mejillones. El dúo Crazy pondrá la música y, al término de su actuación, habrá fuegos artificiales.

Tradición en Sada

Sada celebra el Carmen el próximo fin de semana con mercado marinero de artesanía durante todo el día (sábado de 11.00 a 22.00 horas y domingo de 11.00 a 21.00), procesión marítima (sábado a las 19.00) y sardiñada popular desde las 19.30, además del concierto de Monoulious Dop.

El domingo 19 tendrá lugar una de las actividades más divertidas del verano coruñés, la regata de inflables 'Alá Vou Airlines', organizada por los Xogos Curruncheiros y en la que los participantes tratan de 'volar' con sus artefactos sin motor. Será a las 17.00 horas.

Habrá espacio para la solidaridad con una campaña a favor de la Cruz Roja, bingo musical, batucada y sorteos.

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Por otra parte, en Callobre (Miño) serán tres días de festejos (17, 18, 19), con protagonismo para las bandas Fusión, Louband, dúo Deluxe, Cayena y Maracuyá, entre otras. En Andeiro (Cambre) el domingo 19 tendrá lugar la tercera edición de la Fiesta Holi, que llenará de color la parroquia. La comisión anuncia que también habrá paseos a caballo el sábado, pulpeira el domingo y churrascada el lunes -día en que Unión y Fuerza y el grupo Bomba actuarán en el pase nocturno-.

Procesión de fachos

Ledoño (Culleredo) honra a San Pedro y la Virgen del Carmen desde el día 16, jueves, y a las 22.00 horas será la Novena, con imposición del escapulario y la tradicional procesión de fachos.

El viernes 17 contarán con pulpada y la orquesta Acordes, mientras que el sábado habrá exhibición de motos clásicas de motocross, churrascada a las 20.30 horas y música con el grupo Lume. El domingo cerrarán Os da Veira do Monte y el dúo Óbice Capital.

En Lañas (Arteixo) honrarán a Santa Mariña desde el viernes, con misa a las 13.00 horas, sesión vermú con Marietta y la verbena con New York. El sábado actuarán el dúo Veneguay y la orquesta Magos, mientras que el domingo habrá hinchables para los más pequeños. Ese día tocarán el dúo Crazy y la Banda de Música Santiago de Arteixo.