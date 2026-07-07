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Área Metropolitana

Una 'operación' entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo reorganizará los servicios municipales

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/07/2026 13:05
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Concello de Arteixo
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La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo elevarán a sus respectivos plenos un convenio que servirá de marco jurídico para hacer efectiva la permuta de dos parcelas propiedad de ambas administraciones, "co obxectivo de mellorar a organización dos servizos públicos e optimizar o uso do solo público", informa la institución provincial.

En concreto, la Diputación traspasará a Arteixo la parcela situada en el Polígono de Sabón en la que actualmente cuenta con una nave utilizada como almacén, mientras que el Ayuntamiento cederá a la entidad provincial una parcela en Morás, contigua al nuevo Parque de Bombeiros de Arteixo.

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Este acuerdo permitirá al Concello de Arteixo trasladar a la parcela de Sabón servicios municipales como Obras, recogida de residuos, Protección Civil, depósito de vehículos y Limpeza. Por su parte, la Diputación trasladará su actual almacén al Polígono de Morás.

Valentín González Formoso destacó que “este acordo é un exemplo de colaboración institucional ao servizo da cidadanía, que nos permite gañar en eficacia e racionalidade no uso do solo público”. 

El presidente de la Diputación subrayó que la permuta “permitirá ao Concello de Arteixo dotarse dun espazo nunha zona central do polígono de Sabón para mellorar parte dos seus servizos municipais, mentres que facilita á Deputación un emprazamento estratéxico de cara ao futuro como é o parque empresarial de Morás”.

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Pola súa banda, Carlos Calvelo agradeció al presidente provincial su “disposición para alcanzar un acordo que beneficia ás dúas administracións e que lles permite mellorar os servizos que ofrecen á cidadanía”.

Mientras el Ayuntamiento de Arteixo redacta el proyecto técnico, licita las obras y ejecuta los trabajos necesarios en la parcela de la Diputación en Sabón, los servicios municipales se trasladarán de manera temporal a una parcela situada frente al punto limpio.

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