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Área Metropolitana

La Xunta concede a Francisco Javier Montero, a título póstumo, la Medalla de Bronce de Protección Civil

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/07/2026 15:54
Vallado de seguridad por parte de Protección Civil
Vallado de seguridad por parte de Protección Civil
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta publica las distinciones anuales rindiendo un emotivo tributo a título póstumo al voluntario Francisco Javier Montero Rey con la concesión de la Medalla de Bronce

Además, se ensalza la constancia del voluntariado con distintivos de permanencia clave en la provincia, entre ellos los de los municipios de Abegondo y Bergondo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la orden de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por la que se otorgan las medallas al mérito y los distintivos de permanencia de Protección Civil de Galicia correspondientes al año 2026. 

Este año se reconocen tanto trayectorias de dedicación ininterrumpida como actos de servicio extraordinarios, sobre todo en la provincia de A Coruña. 

Una de las distinciones  resoluciones de este año corresponde a la concesión de la Medalla al Mérito de Protección Civil de Galicia en su categoría de Bronce a título póstumo a Francisco Javier Montero Rey, miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Abegondo. "Con este galardón se honra la memoria de un servidor público cuya entrega y compromiso con la seguridad y bienestar de sus vecinos ha dejado una huella imborrable en la comarca, personificando los valores más puros del altruismo y el sacrificio civil", explican desde Protección Civil.

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Asimismo, la orden autonómica ensalza la constancia de los voluntarios que constituyen la columna vertebral de los servicios de emergencia de cada municipio y, en el apartado destinado a los distintivos de permanencia tras años de servicio activo y ejemplar, destacan de manera muy reseñable las condecoraciones otorgadas a los efectivos locales de la comarca: José Alejandro Salgado Míguez (AVPC Abegondo) David González Gómez (AVPC Bergondo). Ambos reciben el reconocimiento oficial a su constancia y regularidad, sirviendo de ejemplo e impulso para el resto de agrupaciones locales del área metropolitana de A Coruña.

Asimismo, el reconocimiento institucional se hace extensivo a un nutrido grupo de profesionales y voluntarios de toda la provincia de A Coruña que han certificado su vigencia y valía en los momentos más complejos. 

Con la publicación de estas medallas y distintivos, firmados por el conselleiro Diego Calvo, "la Xunta reafirma el valor estratégico del voluntariado de Protección Civil, un colectivo que, de forma desinteresada, invierte su tiempo y esfuerzo en velar por el auxilio y la seguridad ciudadana en Galicia".

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