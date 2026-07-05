París de Noia y Los Satélites abren una semana en el área que culminará con la Feira Franca de Betanzos

Verbena con Los Satélites en el barrio de O Ventorrillo QUINTANA

Las orquestas París de Noia y Los Satélites ofrecerán este lunes, día 6, sendas actuaciones en Oza dos Ríos y Tabeaio (Carral), en la última jornada de sus respectivas fiestas patronales. Un lunes animado que dará inicio a una semana llena de actividad en las comarcas de A Coruña y Betanzos y que culminará con la Feira Franca Medieval brigantina.

En Tabeaio también este lunes habrá churrascada (20.00 horas) y verbena con Los Satélites y D’Vicio, mientras que Oza seguirá el mismo patrón, con churrasco a la misma hora y música de París de Noia. Dj Sebas21 cerrará la noche.

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Además, finaliza el festival BurgoJazz con la actuación de Pepe Rivero & Ángela Cervantes (Olas y Arenas). Será a las 21.00 horas en el Jardín Botánico de O Burgo (Culleredo).

Otras fiestas

Sin apenas tiempo para respirar llegarán las celebraciones de San Benito en Mosteirón (Sada) –con protagonismo para la orquesta Panorama el viernes 10–, de la Virxe da Luz en Vilarrodís y Oseiro (Arteixo), de San Paio en Peiro de Arriba (Culleredo) y las de Vilaboa, que se prolongarán durante cinco días.

El culmen será la Feira Franca Medieval de Betanzos, que devolverá la ciudad al pasado con recreaciones históricas, mercado, exhibiciones y espectáculos circenses callejeros, entre otras propuestas.

Ocho asociaciones y doce comerciantes se unirán a los 108 artesanos de la Feira Franca de Betanzos Más información