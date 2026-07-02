Oleiros instala un 'Punto Violeta' en las Festas do Rosario de Dorneda
Con motivo de la celebración este fin de semana de las Festas do Rosario de Dorneda, el Ayuntamiento de Oleiros instalará un 'Punto Violeta' en las verbenas de mañana, día 3 de julio, y del sábado 4, en horario de 23.00 a 03.00, "co obxectivo de continuar traballando de maneira activa, como ven facendo ata agora, na prevención e na resposta ante posibles situacións de violencia sexual, LGTBIfobia ou calquera outra forma de violencia machista", informa el Gobierno de Oleiros.
Los denominados 'puntos violeta' son espacios de referencia, atención y apoyo psicológico, atendidos por un equipo especializado en la materia que dispone de un protocolo de actuación en colaboración directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los servicios sanitarios.
Además, también funcionan como espacios de sensibilización accesibles a la ciudadanía, donde se ofrece material informativo y divulgativo sobre los recursos y servicios municipales disponibles, así como actividades de concienciación adaptadas a distintas edades.
Las Festas da Virxe do Rosario de Dorneda comienzan mañana a las 20.00 horas con una langostinada amenizado por el grupo de rock The Icebreakers. Más tarde, a las 22.30 horas, comenzará la verbena, animada por la orquesta Costa Dorada y el dúo Maracaibo.
El sábado por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se disputarán partidos de fútbol masculino y femenino, y a las 20.00 empezará la churrascada, a la que seguirá, desde las 22.30 horas, la verbena con el grupo Alkar y el dúo Maracaibo.
El domingo 5, desde las 08.30 horas, dianas y alboradas, y a las 13.30, misa solemne en honor a la Virxe do Rosario.
Una vez acabado e oficio religioso, alrededor de las 14.00 horas, dará comienzo la Romaría do Rosario, que dará paso a la sesión vermú animada por el DJ Manry y con degustación de 'navallas', y también desde las 12.00, Mercado Artesán de Dorneda.