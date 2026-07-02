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Área Metropolitana

Oleiros instala un 'Punto Violeta' en las Festas do Rosario de Dorneda

Redacción
02/07/2026 11:36
Punto Violeta Oleiros
Punto Violeta Oleiros
EC
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Con motivo de la celebración este fin de semana de las Festas do Rosario de Dorneda, el Ayuntamiento de Oleiros instalará un 'Punto Violeta' en las verbenas de mañana, día 3 de julio, y del sábado 4, en horario de 23.00 a 03.00, "co obxectivo de continuar traballando de maneira activa, como ven facendo ata agora, na prevención e na resposta ante posibles situacións de violencia sexual, LGTBIfobia ou calquera outra forma de violencia machista", informa el Gobierno de Oleiros.

Los denominados 'puntos violeta' son espacios de referencia, atención y apoyo psicológico, atendidos por un equipo especializado en la materia que dispone de un protocolo de actuación en colaboración directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los servicios sanitarios

Además, también funcionan como espacios de sensibilización accesibles a la ciudadanía, donde se ofrece material informativo y divulgativo sobre los recursos y servicios municipales disponibles, así como actividades de concienciación adaptadas a distintas edades.

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Las Festas da Virxe do Rosario de Dorneda comienzan mañana a las 20.00 horas con una langostinada amenizado por el grupo de rock The Icebreakers. Más tarde, a las 22.30 horas, comenzará la verbena, animada por la orquesta Costa Dorada y el dúo Maracaibo.

El sábado por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se disputarán partidos de fútbol masculino y femenino, y a las 20.00 empezará la churrascada, a la que seguirá, desde las 22.30 horas, la verbena con el grupo Alkar y el dúo Maracaibo.

El domingo 5, desde las 08.30 horas, dianas y alboradas, y a las 13.30,  misa solemne en honor a la Virxe do Rosario. 

Una vez acabado e oficio religioso, alrededor de las 14.00 horas, dará comienzo la Romaría do Rosario, que dará paso a la sesión vermú animada por el DJ Manry y con degustación de 'navallas', y también desde las 12.00, Mercado Artesán de Dorneda.

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