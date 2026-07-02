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Área Metropolitana

Más de 260 vecinos se implican en el futuro uso de la ampliación del Campo da Feira de Carral

Redacción
02/07/2026 11:07
Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral
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Un total de 265 vecinosparticiparon en el proceso impulsado por el Ayuntamiento para definir el futuro uso de la ampliación del Campo da Feira de Carral

Del total de respuestas, el 85,28 % se recibió a través del formulario online habilitado para la consulta, mientras que el 14,72 % restante se registró en la urna presencial instalada por el Concello. La concejala de Educación, Sanidade e Emprego, Cristina Casal, agradeció "a colaboración e implicación da veciñanza, fundamental para atopar o uso máis axeitado para este espazo". Como explica, el siguiente paso consistirá en analizar las opciones para determinar su viabilidad económica y técnica.

Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral

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La creación de una pista multideporte fue la opción que obtuvo más respaldo, con 88 votos, lo que representa el 33,21 % del total. Muy cerca se situó la disposición de un espacio con mesas y bancos para el descanso, que recibió 86 votos (32,45 %).

Además, el 28,68 % de las personas participantes optó por plantear otras opciones distintas a las inicialmente propuestas por el Concello (pista multideportiva, zona de patinetes o área de mesas y descanso). Entre las sugerencias figuran el uso de esta área como zona de aparcamiento, la instalación de baños públicos, de una pista de calistenia, parque biosaludable o de un área verde. La creación de una zona de patinetes fue la menos escogida, acumulando un 5,66% de los votos.

Una vez determinado el uso más adecuado entre las distintas opciones planteadas, el Concello destinará los cerca de 650 metros cuadrados que el Campo da Feira ganó para ampliar los servicios y equipamientos de los vecinos y vecinas.

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