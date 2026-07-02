El Día de la Familia de Abegondo, el 12 de julio en Beche

IUna de las últimas ediciones del Día de la Familia de Abegondo Archivo El Ideal Gallego

Tras el éxito de las últimas ediciones, Abegondo dispone la celebración de su Día da Familia para el domingo, 12 de julio en el embalse de Beche. El evento, consolidado año tras año, alcanzó en 2025 una cifra récord de asistentes al superar los 2.200. La jornada propone un amplio abanico de actividades a disfrutar por personas de todas las edades, con el que el Concello busca invitar a los vecinos a “crear recuerdos juntos”.

La celebración incluirá una comida a base de churrasco y pulpo y las personas interesadas podrán reservar mesa hasta mañana, viernes 3 de julio.

La comida dará paso a la jornada de tarde, llena de talleres y otras actividades lúdicas. Los más pequeños podrán disfrutar de la ya tradicional fiesta de la espuma y de los hinchables dispuestos a lo largo del entorno.

Además, el Mago Antón estará al frente del espectáculo ‘Sempre Arriba’, completándose la lista de propuestas con un campeonato de tute.

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La Verbena en Familia, acto final del día, constituirá uno de los grandes atractivos del evento al reunir a múltiples artistas musicales de renombre.

Así, habrá músicos que repetirán como Xilo & Carlos y Paco Lodeiro, y a ellos se sumarán nuevas incorporaciones como Hugo Torreiro, César Romero y Yennia. Sumado a esto, una agrupación de gaitas dotará al ambiente de un animado hilo musical a lo largo de la jornada.

Para la organización de su Día da Familia, el Concello contó con la colaboración de la Deputación da Coruña y de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia.