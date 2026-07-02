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Área Metropolitana

Abalde da la bienvenida a 25 guardias civiles en prácticas en el área metropolitana de A Coruña

Redacción
02/07/2026 17:35
Foto de familia de los nuevos agentes en la comarca
Foto de familia de los nuevos agentes en la comarca
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El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este jueves el Puesto Principal de la Guardia Civil de Oleiros para dar la bienvenida a los 25 guardias en prácticas que este verano se incorporan a distintos puestos con base en la primera compañía de A Coruña, todos en las comarcas herculina y betanceira: Abegondo (1), Betanzos (3), Curtis (1), Irixoa (1), Miño (1), Sada (4), Arteixo (6), Cambre (1), Culleredo (2), Oleiros (4) e Carral (1). 

En el acto estuvo acompañado por el teniente coronel Pablo Lago Blanco y la teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

"A provincia da Coruña acollerá nas 35 unidades territoriais a un total de 69 novos axentes, 15 máis que o ano anterior, garantindo un reforzo equilibrado do servizo en todo o territorio. Os novos efectivos desenvolverán o seu período de formación práctica reforzando a capacidade operativa do Corpo durante os próximos meses e adquirindo experiencia directa no servizo á cidadanía", destacó Abalde.

Durante su intervención, el subdelegado incidió en el "papel esencial que desempeña a Garda Civil na protección das persoas e na cohesión territorial", especialmente en el ámbito rural, donde garantiza una presencia permanente y próxima a la ciudadanía.

“O prestixio da Garda Civil construíuse ao longo de décadas grazas á vocación de servizo, á proximidade coa cidadanía e ao rigor dos seus profesionais. Agora tedes a oportunidade de formar parte desa historia e de aprender dos compañeiros e compañeiras con máis experiencia”, dijo Abalde a los agentes en prácticas.

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