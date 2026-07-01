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Área Metropolitana

Un conductor ebrio huye de un control en Oleiros, le cambia su sitio a una mujer y acaban teniendo un accidente en Cambre

La segunda chófer también dio positivo en alcoholemia

Ep
01/07/2026 11:23
Control de la Guardia Civil en Oleiros
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Guardia Civil
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La Guardia Civil ha logrado esclarecer un accidente ocurrido el pasado mes de abril en Cambre y ha identificado a un hombre y una mujer implicados en el siniestro, que habían conducido bajo los efectos del alcohol y que habían huido de un control.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando una dotación acudió a Cambre por un accidente. Al llegar, los agentes se encontraron un coche siniestrado, pero nadie en su interior.

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En las inmediaciones fueron identificados un hombre y una mujer, que dieron positivo en el test de alcoholemia, pero ninguno de ellos reconoció ser el conductor del vehículo accidentado.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, y analizó grabaciones de cámaras de videovigilancia de las vías, de estaciones de servicio y otros establecimientos, para reconstruir lo sucedido.

De este modo, pudieron averiguar que el hombre identificado había conducido el coche y que, en un momento determinado, se había intercambiado con la mujer que lo acompañaba. Además, habían huido de un punto de control en el municipio de Oleiros, a gran velocidad y haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes.

Tras estas diligencias, tanto el hombre como la mujer han quedado investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. En el caso del varón se le atribuye también una infracción por circular con una licencia de clase AM, que le habilita solo para conducir ciclomotores.

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