Sada aprovecha los meses de verano para realizar obras en los centros educativos

SADA e CONTORNOS OBRAS Cedida

El Ayuntamiento de Sada, a través de la Concellería de Educación, ha iniciado actuaciones en los distintos centros de enseñanza del municipio aprovechando las vacaciones de verano tras completar el curso 2025-26.

"Os traballos desenvolveranse durante o período estival, aproveitando o parón da actividade lectiva para executar as obras sen afectar ao normal funcionamento dos colexios", explican desde el Gobierno de Sada.

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En el CEIP Sada e os seus Contornos se realizarán tareas de pintado, tanto del interior como del exterior del edificio y se construirá un nuevo aparcamiento de bicicletas en la entrada "co obxectivo de fomentar unha mobilidade máis sostible entre o alumnado", aclara Educación.

En el CEIP Pedro Barrié de la Maza, en Mondego, se reanudarán las obras contempladas en el "proxecto de aulas na natureza no exterior do centro" y también se renovarán diversos elementos del cierre del patio de Educación Infantil (EI).

En cuanto al CEIP O Mosteirón, allí se llevarán a cabo la reparación del pavimento de la primera planta y actuaciones en el área de infantil exterior, entre ellas el relleno de los areneros y el arreglo del cierre de este mismo espacio de EI.

Estas intervenciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Sada "co mantemento e a mellora continua das instalacións educativas do municipio, garantindo que, ao inicio do próximo curso, o alumnado e a comunidade educativa poidan dispoñer de espazos máis seguros, cómodos e funcionais", apostillaron desde el Gobierno de Benito Portela.