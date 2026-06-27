San Pedro, las llaves del Cielo y de casi una docena de celebraciones en el área coruñesa

Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense. Germán Barreiros

Las hogueras de San Pedro, que muchos municipios del entorno encendían la noche del 28 al 29 de junio, han perdido seguidores pero las celebraciones en honor a este apóstol y primer papa de la Iglesia se suceden en las comarcas de A Coruña y Betanzos.

En Abegondo, en Carral y en Oleiros, y en Aranga, Betanzos, Miño, Oza Cesuras y Vilasantar. Casi una decena de municipios de las comarcas más cercanas a la capital celebran estos días las Festas de San Pedro. En alguno, incluso con dos y hasta tres citas, y en otros, sin actos multitudinarios pero con mesas enormes dentro de las casas para cumplir con una costumbre heredada de los abuelos, con tradiciones que resisten en Galicia.

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En el entorno metropolitano, en Nós, a donde durante decenios acudieron centenares de coruñeses, y en Crendes la ‘xolda’ comenzó hace unos días y a ambas se unirá este domingo el Val de Barcia, que celebra la romería de San Pedro de Rubieiro.

Mientras, en la comarca de Betanzos, las verbenas se suceden en Tiobre, el emplazamiento inicial de la ciudad; en Miño, con música y diversión para todas las edades; en Aranga, con verbena en Feás y actos religiosos en Cambás; en Vilasantar, que estos días concentra sus celebraciones en Présaras, y en Oza Cesuras, con actividades en Filgueira de Barranca y en Borrifáns, y en agenda las Festas de San Pedro de Oza.

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Además, en Bergondo sigue el San Xoán de Lubre y en Oleiros clausuraron los cursos de Envellecemento Activo en Lorbé. Unas actividades a las que este año se sumaron unos 400 vecinos y que seguirán creciendo, como adelantó la edil Belén Taboada, que agradeció su compromiso para “facer comunidade”.

Clausura de actividades de Envellecemento Activo en Lorbé Cedida