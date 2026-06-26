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Área Metropolitana

Estas son las fiestas del área metropolitana de A Coruña para este fin de semana 

Redacción
26/06/2026 19:36
Fiesta de San Pedro de Miño en 2025
Archivo El Ideal Gallego 
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Desde el viernes 26 y hasta el domingo 28 el área metropolitana de A Coruña se llena de las festividades típicas del verano, muchas en honor a San Pedro. Miño, Oleiros, Crendes y Lubre ofrecerán música, comida y diversión durante todo el fin de semana. 

Festas de San Pedro en Miño 

A las 23.00 horas del viernes 26 de junio, Miño comienza la celebración de sus Fiestas de San Pedro con la gran verbena animada por El Combo Dominicano

La sesión vermú del sábado 27 será a las 13.30 horas con Xilo&Carlos. Luego, a las 19.00 horas comenzará el XXIV Festival de Música e Danza tradicional José Juan García y a las 23.00 horas se realizarán los conciertos de Mckuin -Tributo a Queen, MU2- Tributo a U2 y Xilo&Carlos.

El domingo 28, a las 13.30 horas, Nueva Fuerza amenizará la sesión vermú  y a las 23.30 horas, animará la verbena.

Para el lunes 29, a las 10.00 horas, habrá alboradas y a las 12.00, la misa en honor al Santo. A las 17.30 horas se realizarán las tradicionales cucañas en el puerto de la localidad, con premios en metálico. La Panamá Band amenizará la verbena a partir de las 23.30 horas. 

Finalmente, el martes 30, a las 18.00 horas comenzará la Festa da Espuma, dentro de la programación del Día do Neno, con precios especiales en las atracciones.

Cartel de fiesta
Cartel de fiestas de San Pedro, en Miño
Cedida

Fiestas en San Pedro de Nós  

En honor a su santo patrono San Pedro de Nós, en Oleiros, celebrará a lo grande, desde el sábado 27 hasta el lunes 29, comenzando este sábado a las 14.00 horas con sesión vermú y una degustación de chorizos ao viño amenizada por el Dúo Maracuyá, que junto con América de Vigo animarán la verbena a las 22.00 horas.  

El domingo a partir de las 14.00 horas habrá fuegos, sesión vermú infinita y degustación de callos, todo amenizado por el grupo folclórico Os Rueiriños, Gus Dj y el grupo Unión y Fuerza, que también animará la noche. El lunes 29, Los Satélites cerrarán la fiesta. 

Cartel de fiesta
Cartel de fiesta
Cedida

San Xoán de Lubre 

Este domingo 28 culminan las fiestas de San Xoán en la parroquia de Lubre, en el municipio de Bergondo, que comenzaron el miércoles 24 de junio. 

El sábado 27 de junio la sesión vermú comienza a las 14.00 horas con el reparto de lacón asado. Luego, a partir de las 17.00 horas, será la Gran Fiesta Infantil con hinchables, toro mecánico y fiesta de la espuma, seguida de una merienda a las 20.00 horas. Media hora más tarde, se realizará la gran Churrascada con pan y vino. El broche de oro llegará a las 23.00 horas con la gran verbena, que contará con la actuación de una destacada orquesta y el concierto del famoso grupo argentino Ráfaga.

La jornada del domingo 28 comenzará a las 13.00 horas con la Misa Solemne en honor al Santísimo y concluirá a las 14.00 horas con la última sesión vermú del año, en la que se repartirán pinchos de callos entre los asistentes.

Cartel de fiesta
Cartel de fiesta
Cedida

San Pedro de Crendes, en Abegondo 

El sábado 27 y domingo 28 de junio se celebran las fiestas en honor a San Pedro y el Santísimo Sacramento en Crendes, en el municipio de Abegondo.

El sábado comienza la jornada a las 09.00 horas con dianas y alboradas. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a San Pedro, seguida de la sesión vermú, con callos y amenizada por el  grupo Eureka. El mismo grupo animará la verbena de la noche junto con disco móvil Full.

El domingo a las 13.00 se oficiará la misa solemne en honor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, dando paso a la sesión vermú infinita -con callos para degustar- a cargo del trío Manhattan.  

Las fiestas cierran el lunes 29, cuando a las 12.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión, en honor a San Pedro. Y a partir de las 20.00 horas habrá una gran churrascada-sardiñada y la verbena con Nueva Fuerza y Cinema

Cartel de fiesta
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