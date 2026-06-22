Estas son las fiestas de San Juan en el Área Metropolitana de A Coruña
San Xoán, la noche más mágica del año, se celebra en toda Galicia. El área metropolitana de A Coruña también disfrutará de la sardiñada y el churrasco tan propio de la fecha.
El martes 23 de junio, a las 21.30 horas, Dexo celebra el San Xoán con sardiñas y churrasco. La animación musical, a cargo del Dúo Maracaibo comenzará a las 22.30 y a las 24.00 será el prendido da larada.
En Cela, a partir de las 20.00 horas del martes 23 de junio comienza la tradicional fiesta de San Xoán con un manjar para no perdérselo: sardiñas, chourizos, cachelos, broa, viño e larpeira.
La Asociación de veciños de Carraceda, con la colaboración del Concello de Oza-Cesuras, celebra San Xoán con un menú de pulpo y churrasco, a partir de as 21.00 horas. Amenizan el baile Eric Hidalgo y Lidia Sueiro. Además, tendrán hinchables y actividades para los más pequeños.
En el Campo da Feira de Carral será el San Xoán este martes 23, con la actuación de la disco móbil 'Chocolate' desde las 19.30. Para comer, sardiñas, churrasco y criollo con pan y vino. A las 23.45, conxuro da queimada y degustación.
Meirás inicia su fiesta de San Xoán a las 21.00 horas en el Baixo parroquial, con sardiñada, queimada y muchas sorpresas.