La Diputación reconoce a una consultora oleirense como ‘Mejor iniciativa empresarial’

Los galardones PEL se entregaron este viernes en las instalaciones de CEI Quintana

La Diputación ha reconocido a La Tribu Verde, consultora con sede en Oleiros especializada en sostenibilidad aplicada al sector audiovisual y dirigida por Ana María de Aspe Doldán, con un áccesit a la ‘Mejor iniciativa emprendedora’ de los premios PEL. El jurado destacó su capacidad para convertir la sostenibilidad en una herramienta real de transformación del sector audiovisual, conectando innovación, conciencia ambiental, tecnología y compromiso social desde Galicia.

El acto de entrega se celebró ayer en las instalaciones de Coruña Estudio Inmersivo (CEI), en la Ciudad de las TIC, y contó con la presencia del presidente provincial, Valentín González Formoso. También fueron galardonadas las empresas Nubeiro Labs (‘Mejor iniciativa emprendedora), Que pasa na Costa (‘Mejor trayectoria empresarial’), Enzicas Bio (‘Mejor iniciativa de territorio sostenible’) o Frouma Atlantic Wood (‘Mejor iniciativa empresarial singular’), entre otras.

Los galardones, según fuentes de la Diputación, destacan el talento, la innovación, la capacidad de generar empleo y el compromiso con el territorio de las empresas, autónomos e iniciativas emprendedoras.

Por su parte, González Formoso dijo que los proyectos premiados “amosan a diversidade e capacidade das empresas coruñesas e demostran que a innovación tamén se constrúe desde o rural galego, que ten un gran potencial”.

Asimismo, recordó que la Diputación lleva una década impulsando el programa PEL para dar apoyo al emprendimiento y al empleo autónomo.