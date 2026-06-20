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Área Metropolitana

El área coruñesa se entrega a la música tradicional y las cigalas para dar la bienvenida al verano

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/06/2026 22:46
La cigalada de Anceis fue, un año más, un éxito de público
La cigalada de Anceis fue, un año más, un éxito de público
Javier Alborés
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El área metropolitana de A Coruña dio la bienvenida al verano con multitud de eventos culturales y lúdicos, entre los que destacaron los festivales folclóricos y la cigalada de la parroquia cambresa de Anceis. 

 

  1. CAMBRE La cigalada, el evento estrella de las fiestas patronales de San Xoán de Anceis La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés.
  2. CULLEREDOLa agrupación Ancoradoira exhibe su talento en la XXXVI edición del FestiAnco La explanada de O Burgo acogió el XXXVI FestiAnco, donde los grupos de la agrupación folclórica Ancoradoira mostraron el trabajo de todo el curso. Además, hubo sorteos, foliada, pasacalles y actuaciones de Lidia Sueiro y los grupos Aghrú, Catalmibre, Assafarge y A Marola. 
  3. BETANZOS Los cantos de taberna recorren más de una veintena de establecimientos Organizada por la Asociación Cultural A Fuliada y el Ayuntamiento de Betanzos, ayer tuvo lugar la segunda edición de la jornada de Cantos de Taberna por 24 establecimientos del municipio. A Fuliada, Parabéns, Amarabela, Grupo Azougue, Dolaodosol, Foliada de Remior, Vireda da Cela, Viute o Demo, Brañas de Andrés y Nubeiro fueron los grupos participantes.
  4.  OLEIROSEl Grupo de Baile e Gaitas Santaia fusiona pasión e identidad en Santa Cruz ‘Raizame do 26’ fue el espectáculo que desplegó ayer el Grupo de Baile e Gaitas Santaia en el polideportivo de Meixonfrío (Santa Cruz), donde hizo un repaso por la música tradicional de toda Galicia fusionando identidad, profesionalidad y pasión por la cultura local.
  5. ARTEIXOCasi 140 alumnos de la agrupación Xiradela muestran en Arteixo el trabajo del curso Xiradela celebró en Arteixo su Festival de Música e Baile Tradicional, una cita anual en la que actuaron 135 personas –13 grupos de pandereta, siete de baile y uno de gaitas y percusión– que mostraron los resultados tras horas de trabajo y ensayos durante el curso.
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La cigalada de Anceis, en imágenes

La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrésVer más imágenes
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