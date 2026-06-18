El jueves 25 a las 12.00 horas sonar\u00e1n las sirenas del embalse de Cecebre, pero desde los municipios de la comarca coru\u00f1esa avisan: solo es un simulacro. Se trata de una prueba de funcionamiento de los sistemas de aviso a la poblaci\u00f3n incluidos en el plan Inungal de la Xunta. La medida afectar\u00e1 a los municipios de Culleredo y Cambre y tiene como objetivo que los vecinos se familiaricen con el sonido de las sirenas, as\u00ed como verificar su correcto funcionamiento. El ruido se escuchar\u00e1 tambi\u00e9n en zonas de Abegondo cercanas a la presa. Desde las administraciones recuerdan que no es necesario tomar ninguna medida de protecci\u00f3n.