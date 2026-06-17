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Área Metropolitana

Seis municipios del área de A Coruña se unen para fomentar el empleo en el ámbito agroforestal

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/06/2026 17:05
Presentación del obradoiro
Presentación del obradoiro
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La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, inauguró este miércoles el obradoiro dual de empleo ‘Reserva da Biosfera: Emprego Verde V’, que promueven de manera conjunta los municipios de Abegondo, Bergondo, Carral, Oza Cesuras, Paderne y Sada con un apoyo de la Xunta de más de 483.000 euros y que busca la inserción laboral de 20 personas en el ámbito forestal. 

El programa de formación, de nueve meses de duración, combina el aprendizaje teórico con un contrato laboral remunerado. “A través desta iniciativa, o Goberno galego garante a formación do alumnado-traballador nas especialidades de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas, operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción e operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas”, expresó la Xunta. 

El alumnado completará su formación teórica con la ejecución de diferentes actuaciones de mejora de las dotaciones públicas y de los espacios de uso público en los municipios participantes. Así, están previstos trabajos de repoblación con especies frondosas, tareas de limpieza, mantenimiento y conservación forestal de zonas verdes y fincas rústicas en los municipios participantes. 

Además, se desarrollarán intervenciones de rehabilitación y acondicionamiento de locales sociales y otras actuaciones de mejora de espacios, como las previstas en uno de los parques de Sada.

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